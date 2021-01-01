طريقة عمل كفتة البطاطس بحشو اللحم



كفتة البطاطس بحشو اللحم كفتة البطاطس بحشو اللحم

بمذاق لذيذ..



كفتة البطاطس بحشو اللحم ، من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.



وقدمت الشيف غادة التلي،، طريقة عمل كفتة البطاطس بحشوه اللحم في البيت.

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مقادير كفتة البطاطس بحشوه اللحمربع كيلو لحم مفرومملح و فلفلنصف كيلو بطاطس مسلوقه و مهروسه1 بيض3 ملعقه كبيره طحينملح و فلفلبيض و قرشلهزيت للقلياعواد البوظه الخشبيهصلصه الجبن1 ملعقه صغيره زبده1 ملعقه كبيره دقيق1 كوب حليب2 كوب جبن شيدر و موتزاريلاملحرشه جوزه الطيبطريقة تحضير كفتة البطاطس بحشوه اللحمنتبل اللحمة بالملح و الفلفل ثم نكورها ثم نضغط عليها لتاخذ شكل دائري و ندخلها الفرن على درجة حرارة 220 حتى تنضج تمامانخلط البطاطس المهروسة مع الدقيق، البيض، ملح و فلفل جيداناخد حبة كفتة و نغلفها بالبطاطس ثم نشك فيها عود البوظة( كما في الصورة)نغلف البطاطس بالبيض ثم بالقرشلة(بقسماط) و نقليها بالزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللونلعمل الصلصةنضع الزبدة و الدقيق على النار ثم نضيف لهم الحليب و نقلب جيدا ثم نضيف الجبنة و نتبل بالملح، الفلفل و جوزة الطيبنقلبها حتى تتجانس و تختلط كل المكوناتنقدم اعواد البطاطس مع الصلصة بالهنا و الشفا