لمصطفى فتحي نجم بيراميدز .. مرتضى منصور يوجه رسالة

وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لمصطفى فتحي نجم بيراميدز عبر قناة الزمالك الفضائية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم .
وطالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوى مع الاعلامى خالد لطيف مصطفى فتحي بمخاطبة نادى التعاون السعودي لسداد باقى مستحقات انتقاله له من الزمالك صاحب الفضل الأكبر عليه.
وأوضح مرتضى منصور أن فتحي طلب الرحيل إلى التعاون السعودى قبل 6 شهور من نهاية عقده ونجحنا فى بيعه مقابل مليون دولار لم يسدد منها النادى السعودى سوى 600 ألف دولار ومازال مديون لنا ب 400 ألف دولار منذ 8 شهور.
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