سيف زاهر يكشف .. هل تسبب كهربا في إصابة أكرم توفيق متعمداً



سيف زاهر سيف زاهر

تعرض أكرم توفيق، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لإصابة على مستوى الركبة خلال مران الفريق.



وشهدت الساحة الرياضية تردد بعض الأنباء عن تسبب محمود عبد المنعم كهربا في إصابة أكرم توفيق بعد تدخل عنيف في كرة مشتركة بينهما على هامش خوض التدريبات.



ولم يتسبب محمود عبد المنعم كهربا في إصابة أكرم توفيق كما يروج البعض، حيث أكد الإعلامي سيف زاهر أن الأمر كان فى كرة مشتركة بينه وبين محمود كهربا، فى مران الأهلى الصباحي.

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وتابع: "كهربا كان فعلاً فى اللعبة، لكنه لم يلمس أكرم".وخضع أكرم توفيق، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لأشعة رنين مغناطيسي بعد ظهر أمس، الجمعة، بأحد مستشفيات مصر الجديدة عقب مغادرته مران أبناء الرداء الأحمر مصاباً.وقال مصدر، في تصريحات خاصة، إن أكرم توفيق شارك في المران صباح أمس بصورة طبيعية، وخاض الشق البدني برفقة زملائه بصورة طبيعية، ولكنه خلال التقسيمة سقط على الأرض خلال كرة مشتركة، ما استدعي خروجه مباشرة برفقة رئيس الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة لفحصه.تشخيص مبدئيوأضاف المصدر: "التشخيص المبدئي للاعب يشير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولكنه خضع لأشعة رنين جديدة وهي التي يعول عليها الجهاز الطبي كثيراً ".وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريباته صباح أمس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.وخاض الفريق مرانا قويا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباريات القادمة.ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.وكان الأهلي تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.