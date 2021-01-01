مواصفات هاتف iQOO Neo7 Racing Edition

كشفت شركة "فيفو" الصينية وعلامتها التجارية الفرعية iQOO في أكتوبر الماضي عن هاتفها vivo iQOO Neo7 كما أزاحت الستار عن طراز SE في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تعلن الشركة الأم أنها في طريقها للكشف رسميا عن متغير آخر وهو نسخة Racing Edition بتاريخ 29 ديسمبر الجاري في الصين الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي.
وفقا لموقع gizmochina أعلنت iQOO أيضًا أن iQOO Neo7 Racing Edition سيتم تشغيله بواسطة معالج من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ، على عكس طرازي الفانيليا و SE ، اللتين تحتويان على وحدة معالجة مركزية بشرائح ميدياتك Dimensity 9000+ و Dimensity 8000 على التوالي.
سيكون لدى iQOO Neo7 Racing Edition أيضًا شريحة عرض Pro + مدمجة، لم تؤكد iQOO أي معلومات إضافية عن إصدار Neo7 Racing Edition ، لكنها قد تكشف عن بعض الميزات الأخرى للهاتف الذكي قبل الكشف عنه رسميا بعد 6 أيام، ومع ذلك هناك بعض التسريبات غير الرسمية عن تفاصيل أخرى لـ iQOO Neo 7 Racing Edition.
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