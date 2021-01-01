مواصفات هاتف iQOO Neo7 Racing Edition



iQOO Neo7 Racing Edition iQOO Neo7 Racing Edition

كشفت شركة "فيفو" الصينية وعلامتها التجارية الفرعية iQOO في أكتوبر الماضي عن هاتفها vivo iQOO Neo7 كما أزاحت الستار عن طراز SE في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تعلن الشركة الأم أنها في طريقها للكشف رسميا عن متغير آخر وهو نسخة Racing Edition بتاريخ 29 ديسمبر الجاري في الصين الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي.



وفقا لموقع gizmochina أعلنت iQOO أيضًا أن iQOO Neo7 Racing Edition سيتم تشغيله بواسطة معالج من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ، على عكس طرازي الفانيليا و SE ، اللتين تحتويان على وحدة معالجة مركزية بشرائح ميدياتك Dimensity 9000+ و Dimensity 8000 على التوالي.



سيكون لدى iQOO Neo7 Racing Edition أيضًا شريحة عرض Pro + مدمجة، لم تؤكد iQOO أي معلومات إضافية عن إصدار Neo7 Racing Edition ، لكنها قد تكشف عن بعض الميزات الأخرى للهاتف الذكي قبل الكشف عنه رسميا بعد 6 أيام، ومع ذلك هناك بعض التسريبات غير الرسمية عن تفاصيل أخرى لـ iQOO Neo 7 Racing Edition.

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تقول الشائعات أن هاتف iQOO Neo 7 Racing Edition سيكون مع شاشة حجمها 6.78 بوصة من نوع AMOLED توفر دقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل، كما تزعم الشائعات المتداولة أن الشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وسيكون مع نظام تشغيل أندرويد 13 و واجهة مستخدم OriginOS 3 UI .سيأتي إصدار iQOO Neo 7 Racing Edition المزود بشريحة من كوالكوم سناب دراجون من الجيل الأول مزودًا بـ ذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلي روم تتنوع بين 128 أو 512 أو 256 جيجابايت حسب الإصدار كما سيحتوي على بطارية مزدوجة الخلايا سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.تقول الشائعات غير المؤكدة حتى الآن أن إصدار Neo 7 Racing Edition يحتوي على كاميرا أمامية سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. بينما توجد في الخلف وحدة كاميرات ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. تشمل الميزات الأخرى لطراز Racing Edition أنه داعم لشبكات الجيل الخامس من الاتصال، وبه ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة.