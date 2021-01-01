فيسبوك توافق على دفع 725 مليون دولار..لتسوية فضيحة كامبريدج أناليتيكا..



ميتا ميتا

وافقت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية استمرت لسنوات، بشأن اتهامها بانتهاك بيانات مستخدميها في عام 2018، ومشاركتها مع شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا.



وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، استخدمت شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، وهي شركة تم حلها الآن، تلك البيانات للدعاية السياسة من أجل الحملة الرئاسية الناجحة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2016، وحصلت على معلومات شخصية من حسابات فيسبوك Facebook أغراض تحديد سمات الناخبين واستهدافهم دون موافقة منهم.



ميتا تقبل تسوية فضيحة انتهاك البيانات مقابل 725 مليون دولار

وقد دفعت القضية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تقييم ممارسات الخصوصية الخاصة بهم، ووافقت شركة فيسبوك على دفع 5 مليارات دولار في عام 2019 لحل تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية، ثم 100 مليون دولار لتسوية مطالبات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وكلاهما متعلق بخصوصية المستخدمين وكيفية استخدام بياناتهم.

قد يعجبك أيضا...

ووصف محامو المدعين التسوية المقترحة بأنها أكبر تسوية يتم تحقيقها على الإطلاق في دعوى جماعية لخصوصية البيانات بالولايات المتحدة وأكبر مبلغ دفعته شركة “ميتا” على الإطلاق لحل دعوى قضائية جماعية.وستحل التسوية المقترحة، التي تم الكشف عنها في دعوى قضائية في وقت متأخر يوم الخميس الماضي، قضية طويلة الأمد تم أثارتها والكشف عنها في عام 2018، حيث تم اتهام منصة فيسبوك بالسماح لشركة الاستشارات السياسية البريطانية كامبريدج أناليتيكا بالوصول إلى بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم.ولم تشتمل التسوية على اعتراف "ميتا" بارتكاب مخالفات كجزء من التسوية التي تخضع لموافقة قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو. وقالت الشركة في بيان لها "إن التسوية في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا".وقالت "ميتا": “على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتجديد نهجنا تجاه الخصوصية وطبّقنا برنامج خصوصية شامل”.