فيسبوك توافق على دفع 725 مليون دولار..لتسوية فضيحة كامبريدج أناليتيكا..

وافقت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية استمرت لسنوات، بشأن اتهامها بانتهاك بيانات مستخدميها في عام 2018، ومشاركتها مع شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا.
وبحسب ما ذكرته وكالة "reuters"، استخدمت شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، وهي شركة تم حلها الآن، تلك البيانات للدعاية السياسة من أجل الحملة الرئاسية الناجحة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2016، وحصلت على معلومات شخصية من حسابات فيسبوك Facebook أغراض تحديد سمات الناخبين واستهدافهم دون موافقة منهم.
ميتا تقبل تسوية فضيحة انتهاك البيانات مقابل 725 مليون دولار
وقد دفعت القضية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تقييم ممارسات الخصوصية الخاصة بهم، ووافقت شركة فيسبوك على دفع 5 مليارات دولار في عام 2019 لحل تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية، ثم 100 مليون دولار لتسوية مطالبات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وكلاهما متعلق بخصوصية المستخدمين وكيفية استخدام بياناتهم.
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