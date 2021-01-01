يؤكد فيديو تشويقي خطط Meizu لإطلاق Meizu 20 في ربيع العام المقبل

شاركت Meizu فيديو تشويقي مؤخراً تؤكد من خلالها على خططها لإطلاق Meizu 20 في حدث يعقد في ربيع العام المقبل.
كانت التسريبات التي جاءت من قوائم Geekbench قد أكدت على عودة Meizu للتنافس في سوق الهواتف المميزة العام المقبل.
ولقد أكدت الشركة من خلال فيديو تشويقي نشر مؤخراً على خططها لإطلاق هاتف Meizu 20 في ربيع عام 2023، كما أكدت تفاصيل نشرت على منصة Weibo على أن الشركة قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم لهذا الإصدار.
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