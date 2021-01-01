يؤكد فيديو تشويقي خطط Meizu لإطلاق Meizu 20 في ربيع العام المقبل

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صورة الخبر: Meizu
Meizu

شاركت Meizu فيديو تشويقي مؤخراً تؤكد من خلالها على خططها لإطلاق Meizu 20 في حدث يعقد في ربيع العام المقبل.

كانت التسريبات التي جاءت من قوائم Geekbench قد أكدت على عودة Meizu للتنافس في سوق الهواتف المميزة العام المقبل.

ولقد أكدت الشركة من خلال فيديو تشويقي نشر مؤخراً على خططها لإطلاق هاتف Meizu 20 في ربيع عام 2023، كما أكدت تفاصيل نشرت على منصة Weibo على أن الشركة قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم لهذا الإصدار.

ويوضح الفيديو التشويقي بعض التفاصيل في تصميم هاتف Meizu 20 المرتقب، حيث يظهر الهاتف بتصميم بكامل الشاشة دون أي قطع أو ثقب للكاميرة الأمامية.

من جانب أخر كشفت التسريبات التي جاءت سابقاً من قوائم Geekbench على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 ليدخل المنافسة بين الإصدارات المميزة العام المقبل، ومن المتوقع أن تقدم الشركة تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار في إعلانات تشويقية لاحقة.

المصدر: بوابه المتميز

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