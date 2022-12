تكشف لينوفو عن مصباح Lenovo Go Desk Station متعدد المهام بسعر 329 دولار

Lenovo Go Desk Station Lenovo Go Desk Station

أعلنت شركة لينوفو عن مصباح Lenovo Go Desk Station الذي يدعم المستخدم في بعض المهام الأخرى مثل العمل لدعم كاميرة webcam، أو قاعدة USB للشحن.



تستعد شركة لينوفو لمعرض CES الذي ينطلق الشهر المقبل بعدد من المنتجات الجديدة، ولقد أعلنت الشركة مؤخراً عن جيل جديد من أجهزة الحاسب، مع كاميرة ويب، وجهاز لوحي، واليوم تقدم الشركة مصباح Lenovo Go Desk Station.



ويأتي مصباح Lenovo Go Desk Station بتصميم شريط بإضاءة LED مثبت في ذراع طويل ممتد ويدعم التدوير لأعلى أو إلى الأسفل لدعم المستخدم بتركيز أقوى في الإضاءة للقراءة أو العمل.

قد يعجبك أيضا...

كما يتميز Lenovo Go Desk Station بثلاثة نغمات من ألوان الإضاءة والتي تدعم الضبط بين 3000K، أو 4500K وأيضاً 6500K، ويمكن ضبط إعدادات الإضاءة LED للتوافق مع التوقيت على مدار اليوم.أيضاً تقدم لينوفو Lenovo Go Desk Station lamp في مجموعة تتضن كاميرة Lenovo Go 4K Pro Webcam التي تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة ميزة التركيز التلقائي، وضبط تلقائي لسرعة الإطارات.ويمكن للمصباح أن يدعم العمل كحامل ثلاثي لكاميرة الويب، أيضاً عند توصيل الكاميرة بنهاية ذراع المصباح سيتاح للمستخدم التحكم في إمالة الكاميرة للتركيز على سطح المكتب.ويدعم المصباح المستخدم أيضاً كقاعدة USB للشحن، حيث تضم منفذ USB-C بقدرة شحن 20W، ومنفذ USB-C بقدرة شحن 65W لأجهزة الحاسب، كما يأتي باثنان من منافذ USB-A، ومنفذ HDMI، ويدعم الشحن اللاسلكي للأجهزة بمعايير Qi بقدرة 15W.