تطلق سامسونغ هاتفا بكاميرات فائقة وسعر منافس

تتحضر سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، سيحصل على مواصفات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير عالية.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A74 Pro المنتظر سيحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، لتكون من بين أفضل شاشات الهواتف التي تتوافق مع ألعاب الفيديو الحديثة.
وسيحصل هذا الجهاز على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي ستضم 4 عدسات، واحدة منها بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 32 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعر لعمق الصورة بدقة 8 ميغابيكسل.
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