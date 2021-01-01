بدأت بيلاروس بطرح حواسبها المحمولة المطورة محليا

أعلنت وسائل إعلام أن بيلاروس بدأت بطرح حواسب محمولة جديدة مطورة ومجمعة محليا.
وقال موقع إنترفاكس الروسي "في الـ 22 من ديسمبر الجاري بدأت في العاصمة البلاروسية مينسك مبيعات الحواسب المحمولة الجديدة H-book MAK4 التي طورت محليا من قبل شركة غوريزونت".
وحول الموضوع قالت رئيسة اللجنة التنفيذية لمدينة مينسك، ناديجدا لازاريفيتش: "تم تطوير الحواسب المحمولة البلاروسية الجديدة بتوجيهات من رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، وتهنّئ مينسك شركة غوريزونت على بدء الإنتاج الضخم لهذه الأجهزة، هذا أمر مهم للغاية.. لدى شركة غوريزونت وإدارة مدينتنا خطط كبيرة للتسويق وبيع هذه الحواسب، من ضمن الخطط تسويقها في الأسواق الروسية أيضا".
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