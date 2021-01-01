تطلق الهند عام 2024 إلى مدار الأرض أول بعثة فضائية مأهولة

تنوي الهند إرسال أول مركبة فضائية قومية إلى مدار الأرض نهاية عام 2024، وقد أطلقت على المركبة تسمية "غاغانيان" (المركبة السماوية).
أفاد بذلك، جيتندرا سينغ، وزير العلم والتكنولوجيات في الحكومة الهندية في رسالة بعث بها إلى نواب البرلمان الهندي.
وقال الوزير إن رواد البعثة الفضائية المأهولة قد تم تحديدهم، وإنهم يتلقون الآن دورات تدريبية خاصة في بنغالور الهندية، وأشار إلى أن البعثة المأهولة ستسبقها بعثتان فضائيتان غير مأهولتين. وتخضع المركبة غير المأهولة الأولى التابعة لبرنامج "غاغانيان" في الوقت الراهن لاختبار مواصفاتها ومواصفات الصاروخ الذي سيطلقها. وستستخدم البعثة غير المأهولة روبوتا سيحاكي وجود رائد فضاء على متن المركبة.
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