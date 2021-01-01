تطلق الهند عام 2024 إلى مدار الأرض أول بعثة فضائية مأهولة

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تنوي الهند إرسال أول مركبة فضائية قومية إلى مدار الأرض نهاية عام 2024، وقد أطلقت على المركبة تسمية "غاغانيان" (المركبة السماوية).



أفاد بذلك، جيتندرا سينغ، وزير العلم والتكنولوجيات في الحكومة الهندية في رسالة بعث بها إلى نواب البرلمان الهندي.



وقال الوزير إن رواد البعثة الفضائية المأهولة قد تم تحديدهم، وإنهم يتلقون الآن دورات تدريبية خاصة في بنغالور الهندية، وأشار إلى أن البعثة المأهولة ستسبقها بعثتان فضائيتان غير مأهولتين. وتخضع المركبة غير المأهولة الأولى التابعة لبرنامج "غاغانيان" في الوقت الراهن لاختبار مواصفاتها ومواصفات الصاروخ الذي سيطلقها. وستستخدم البعثة غير المأهولة روبوتا سيحاكي وجود رائد فضاء على متن المركبة.

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وقال الوزير إن البعثة غير المأهولة يخطط لإطلاقها في الربع الرابع من عام 2023، وستعقبها البعثة غير المأهولة الثانية في الربع الثاني من عام 2024. وستطلق البعثة الفضائية المأهولة في الربع الرابع من عام 2024.يذكر أن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، أعلن رسميا في أغسطس عام 2018 أن بلاده سترسل إلى مدار الأرض أول بعثة فضائية مأهولة في أغسطس عام 2022 بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لتحرير الهند من الاستعمار البريطاني.وقد تلقى فريق من رواد الفضاء الهنود دورة تدريبية في "مدينة النجوم" الروسية بضواحي موسكو.