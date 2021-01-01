إيقاف عمليات إطلاق صواريخ Vega-C الفضائية الأوروبية الجديدة..بعد محاولة فاشلة..

أعلنت شركة Arianespace عن إيقاف عمليات إطلاق صواريخ Vega-C الأوروبية الجديدة مؤقتا، بعد أن فشلت محاولة إرسال صاروخ من هذا النوع إلى الفضاء.
وحول الموضوع قال رئيس شركة Arianespace، ستيفان إسرائيل: "ستتوقف عمليات إطلاق صواريخ Vega-C الفضائية الجديدة حاليا حتى تتضح أسباب عملية الإطلاق الفاشلة التي نفذت من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية يوم الأربعاء الماضي".
وأشار مدير الشركة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات الموضوع، تضم خبراء من Arianespace ووكالة الفضاء الأوروبية، وسيتعين على هذه اللجنة تحديد أسباب فشل عملية الإطلاق المذكورة، واقتراح إجراءات طويلة الأمد لاستئناف الرحلات الجوية الموثوقة والآمنة لصواريخ Vega-C.
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