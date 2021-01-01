إيقاف عمليات إطلاق صواريخ Vega-C الفضائية الأوروبية الجديدة..بعد محاولة فاشلة..

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أعلنت شركة Arianespace عن إيقاف عمليات إطلاق صواريخ Vega-C الأوروبية الجديدة مؤقتا، بعد أن فشلت محاولة إرسال صاروخ من هذا النوع إلى الفضاء.



وحول الموضوع قال رئيس شركة Arianespace، ستيفان إسرائيل: "ستتوقف عمليات إطلاق صواريخ Vega-C الفضائية الجديدة حاليا حتى تتضح أسباب عملية الإطلاق الفاشلة التي نفذت من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية يوم الأربعاء الماضي".



وأشار مدير الشركة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات الموضوع، تضم خبراء من Arianespace ووكالة الفضاء الأوروبية، وسيتعين على هذه اللجنة تحديد أسباب فشل عملية الإطلاق المذكورة، واقتراح إجراءات طويلة الأمد لاستئناف الرحلات الجوية الموثوقة والآمنة لصواريخ Vega-C.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن صاروخ Vega-C الذي أطلق أمس كان من المفترض أن يوصل إلى الفضاء قمرين صناعيين Pleiades Neo 5 وPleiades Neo 6، مخصصين لاستشعار الأرض عن بعد، ولكن العملية فشلت بسبب عطل أصاب محركاته بعد إطلاقه بدقيقتين و27 ثانية.ويعتبر Vega-C نسخة مطورة عن صواريخ Vega الفضائية الخفيفة التي تستخدم من العام 2012، كما يمتلك هيكلا أكبر، وقدرات أفضل للحركة، ويبلغ طول هذا الصاروخ 35 مترا، ويستطيع نقل حمولات تصل أوزانها إلى 2.2 طن إلى مدارات تبعد 700 كيلو متر عن الأرض.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ الجديد من المفترض أن يحصل مستقبلا على وحدة Space Rider القابلة للاستخدام 6 مرات، والتي يمكنها البقاء مدة شهرين في الفضاء ومن ثم العودة إلى الأرض بعد إطلاقها.