ميزة "تويتر" الجديدة من .. تكمل القصة الناقصة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › ميزة "تويتر" الجديدة من .. تكمل القصة الناقصة

صورة الخبر: تويتر
تويتر

أعلن موقع التدوين المصغر "تويتر" إطلاق ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدة.

وكانت هذه الميزة محصورة في السابق لصاحب الحساب على "تويتر".

وفي مطلع ديسمبر الجاري، وعد مالك موقع "تويتر" الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بإدخال هذه الميزة.

وفي التفاصيل، ذكر حساب الدعم الفني في "تويتر"، الجمعة، أن ميزة "عداد مشاهدات التغريدة" ستكون مرئية في البداية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي "آي أو أس"، و"أندرويد".

وبالنسبة إلى نسخة "تويتر" على الحواسيب، فسيكون الأمر قريبا، وفقا للحساب نفسه.

لكن معاينة بعض التغريدات ظهيرة الجمعة على الكومبيوتر تظهر أن الميزة هناك دخلت حيز التنفيذ.

وتظهر الميزة الجديدة على شكل رقم مصاحب لرمز على هيئة أعمدة بيانية على يمين التغريدة.
وقال حساب الدعم الفني في "تويتر" إن الردود والإعجابات بالتغريدات لا تحكي القصة كلها، لذلك تم إدخال ميزة "عداد المشاهدات" التي تظهر عدد الذين شاهدوا التغريدات.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ميزة "تويتر" الجديدة من .. تكمل القصة الناقصة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21089

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager