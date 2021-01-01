الجيل الجديد من مرسيدس AMG GT

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مرسيدس AMG GT

كشف مصمموون عن عملهم التخيلي للجيل التالي من سيارة مرسيدس AMG GT بالاعتماد على أسلوب الشركة الحديث والصور التجسسية للسيارة.

ترتبط سيارة AMG GT هندسياً بشقيقتها مرسيدس SL الجديدة، ويتوقع أن تتشارك السيارتان في بعض ملامح التصميم عدا أن AMG GT ستكون أكثر صلابة وعدوانية. ويقدم التصميم التوقعيي واجهة هجومية مع شبك AMG الشهير ومصابيح أنيقة. وفي الخلف تأتي مصبايح عريضة مع مخارج عادم رياضية مستديرة.

من حيث المحركات التي ستحملها السيارة المستقبلية، من المحتمل أن توفر الفئة الأقوى من السيارة محرك V8 هجين ينتج ما يصل لـ831 حصان و 1,470 نيوتن متر، وقد يكون من المفاجئ قليلاً أن توفر الفئة الأساسية من السيارة محرك 4 سلندر ينتج 381 حصان مماثل لذلك الموجود في SL43.

المصدر: سعودى شفت

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