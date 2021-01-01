قريبًا "فورد فوكاس" فيس ليفت 2023 داخل السوق المصري..



فورد فوكاس فورد فوكاس

خلال شهر فبراير من العام الجاري 2022 نشرت "مجلة عالم السيارات" توقعاتها بشأن احتمالية طرح نسخة الفيس ليفت من "فورد فوكاس Focus" داخل السوق المصري، وذلك بعد طرحها في أوروبا أكتوبر العام الماضي، ثم في الصين بعد عدة أشهر، وبالأمس نشرت صفحة الفيسبوك الرسمية لعلامة فورد فيديو تشويقي يعلن عن طرح فوكاس فيس ليفت 2023 قريبًا.



حتى الآن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالسيارة الجديدة، إلا أن النسخة الموجودة داخل السوق المصري كانت تتوفر بمحرك دراجون TI-VCT ثلاثي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 120 حصانًا وأقصى عزم للدوران 151 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من سكونها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.4 ثانية.



وكانت شركة أوتو جميل (الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية) قد أعلنت عن أول زيادة سعرية على فوكاس بعد ارتفاع الدولار في التاسع والعشرين من مارس بقيمة 50 ألف جنيه، وبعدها جاءت الزيادة الثانية في شهر مايو قيمتها 25 ألف جنيه، ثم ارتفع السعر للمرة الثالثة في شهر يونيو بقيمة 20 ألف جنيه، اختفت أعلى فئة لتكون آخر أسعار لها كالتالي:

• سعر الفئة الأولى 470,000 جنيه

• سعر الفئة الثانية 500,000 جنيه

• سعر الفئة الثالثة (هاتشباك) 490,000 جنيه

• سعر الفئة الرابعة 535,000 جنيه

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الجدير بالذكر أن الصانعة الأمريكية فورد كانت قد أطلقت "فوكاس" أول مرة عام 1998، واستمرت في 4 أجيال كان أحدثها قد تم الكشف عنه في 2018.. وخلال مسيرتها انطلقت في أسواق عديدة حول العالم، بإصدارات ونسخ متنوعة حسب كل سوق، فيوجد منها الهاتشباك والسيدان والواجون والكوبيه (في الولايات المتحدة) والكوبيه ذات السقف المكشوف (في أوروبا). كما تعمل جميع إصداراتها بنظام الدفع الأمامي باستثناء الإصدارات الرياضية منها RS التي تعمل بالدفع الرباعي.