زيادة جديده في ديسمبر على سكودا كودياك 2022



سكودا كودياك 2022 سكودا كودياك 2022

باعتبارها وكيل لسيارات سكودا التشيكية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديمها زيادة سعرية ثانية (الزيادات السابقة كانت من 160 إلى 225 ألف جنيه) خلال شهر ديسمبر الحالي على موديل 2022 من سيارتها كودياك التي تنتمي لفئة SUV وهي نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الأول الحالي من هذه السيارة، والذي بدأ تقديمه في عام 2016.



وذكرت الشركة أسعار الفئات المتاحة من موديل 2022 من هذه السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى بسعر مليون و300 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).

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- فئة ثانية بسعر مليون و400 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).- فئة ثالثة بسعر مليون و500 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).- فئة رابعة بسعر مليون و550 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).- فئة خامسة بسعر مليون و625 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).وتحمل الفئات الخمسة من كودياك 2022 المتاحة محليا محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.