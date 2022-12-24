أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 24-12-2022



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 24-12-2022 مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا، بالتزامن مع ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وشهدت 6 عملات عربية وأجنبية هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي»، طوال الأسابيع الماضية تباينًا ملحوظًا بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع، في غالبية البنوك العاملة في مصر، وفي هذا التقرير ترصد المال أسعار صرف النقد الأجنبي، كما توضح أرقام متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الخميس الماضي.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.67 جنيه للشراء، 24.74 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 26.20 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.70 جنيه للشراء، 29.80 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.45 جنيه للشراء، 80.92 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار اليوم في البنوكبنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.بنك قناة السويس: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.البنك الأهلي القطري: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكالمصرف المتحد: 26.13 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.البنك الأهلي المصري: 26.08 جنيه للشراء، 26.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك بلوم مصر: 26.14 جنيه للشراء، 26.35 للبيع.بنك مصر: 26.08 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 29.55 جنيه للشراء، 29.99 للبيع.البنك المصري الخليجي: 29.75 جنيه للشراء، 30.07 للبيع.بنك مصر: 29.55 جنيه للشراء، 29.99 للبيع، وفق أسعار العملات.مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.84 جنيه للشراء، 30.03 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكبنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، 6.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك الإسكندرية: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكبنك مصر: 77.74 جنيه للشراء، 80.65 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي الكويتي: 78.24 جنيه للشراء، 80.85 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 76.65 جنيه للشراء، 81.98 للبيع.البنك الأهلي المصري: 77.76 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكبنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 6.68 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك المشرق: 6.69 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.