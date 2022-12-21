تعلن «إيني» كشفًا غازيًا جديدًا في النرويج

أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية، اليوم الجمعة، أن إحدى شركاتها التابعة «فار إينرجي»، المدرجة في البورصة، حققت كشفًا غازيًا جديدًا في بحر بارنتس في النرويج، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
الاحتياطات الأولية للكشف تتراوح من 9 لـ21 مليار متر مكعب من الغاز القابل للاسترداد و57 -132 مليون برميل من المكافئ النفطي ولديه القدرة على المساهمة في إمدادات الغاز المستقبلية من بحر بارنتس.
والبئر 7122/ 9-1 T2 «لوبا» هي أول بئر استكشافية يتم حفرها بموجب ترخيص PL229E، ويقع على بعد 85 كم شمال غرب هامرفست وحوالي 27 كم شمال شرق حقل جوليات، الذي تديره شركة فار إينرجي، وتم حفره حتى عمق 403 م باستخدام منصة الحفر «ترانسأوشين إنيبلرز». وعند الحفر، تم اكتشاف عمود غازي طوله 55 مترًا في الأحجار الرملية لتكوين هافرت الترياسي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!