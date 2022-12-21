تعلن «إيني» كشفًا غازيًا جديدًا في النرويج

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أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية، اليوم الجمعة، أن إحدى شركاتها التابعة «فار إينرجي»، المدرجة في البورصة، حققت كشفًا غازيًا جديدًا في بحر بارنتس في النرويج، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



الاحتياطات الأولية للكشف تتراوح من 9 لـ21 مليار متر مكعب من الغاز القابل للاسترداد و57 -132 مليون برميل من المكافئ النفطي ولديه القدرة على المساهمة في إمدادات الغاز المستقبلية من بحر بارنتس.



والبئر 7122/ 9-1 T2 «لوبا» هي أول بئر استكشافية يتم حفرها بموجب ترخيص PL229E، ويقع على بعد 85 كم شمال غرب هامرفست وحوالي 27 كم شمال شرق حقل جوليات، الذي تديره شركة فار إينرجي، وتم حفره حتى عمق 403 م باستخدام منصة الحفر «ترانسأوشين إنيبلرز». وعند الحفر، تم اكتشاف عمود غازي طوله 55 مترًا في الأحجار الرملية لتكوين هافرت الترياسي.

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وتمتلك شركة «فار إينرجي» حصة تقدر بـ 50 بالمائة في ترخيص PL229E النرويجي، مع AkerBP، الشريك النرويجي الذي يملك 50 بالمائة.و«فار إينرجي»، المملوكة لشركة إيني بحصة تبلغ حوالي 63 في المائة، هي واحدة من الشركات المستقلة الرائدة في مجال النفط والغاز في الجرف القاري النرويجي، ولديها محفظة أصول قوية ومتنوعة مع مشاريع التطوير الجارية وسجل استكشاف قوي.وتمتلك «فار إينرجي» حصصًا في 36 حقلًا حققت صافي إنتاج 246000 برميل مكافئ يوميًا في عام 2021.