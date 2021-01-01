بدائل نباتية صحية للحليب.. أبرزها الصويا



بدائل نباتية صحية للحليب بدائل نباتية صحية للحليب

قد تكون ممن قرروا أن يعتمدوا على الأنظمة النباتية الغذائية، أو ممن لديهم مشكلة عدم تحمل اللاكتوز، أو قد تكون من ضمن الباحثين عن حلول للحفاظ على البيئة، وكل هذه الأسباب رغم اختلافها إلا أن المنتمين إليها يجمعهم هدف واحد، وهو البحث عن بدائل نباتية للحليب تمكنهم من تخطي مشكلاتهم مع الاحتفاظ بفوائد الحليب للجسم.



ومع تعدد وتنوع مصادر الألبان النباتية من لوز إلى كاجو مرورا بجوز الهند والشوفان وصولا إلى الأرز والصويا يقف الجميع في حيرة اختيار البديل النباتي الاكثر صحة ولهذا قامت دراسة حديثة بتقديم الحل من خلال تحديد البدائل النباتية الافضل وفقا لتحليل غذائي للمحتوى المعدني لتلك البدائل.



وركز الباحثون في الدراسة على المعادن الأساسية التي يتميز بها الحليب مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم وبعد تخليل 85 عينة بديلة من الحليب توصلت الدراسة إلى أن المحتوى المعدني بين منتجات الألبان النباتية المختلفة اختلف بشكل كبير وفقا لموقع هيلثلاين.

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واكدت الدراسة أن المشروبات التي احتوت على البازلاء كانت غنية بمعظم المعادن مثل الفوسفور والزنك والسيلينيوم بينما احتوت مشروبات الصويا على أعلى كميات من المغنيسيوم واجتمعت المشروبات التي تحتوي على البازلاء والصويا على كونها تحتوي على مستويات أعلى من المعادن الأساسية الأربعة من حليب البقر.وأشارت الدراسة إلى أفضل البدائل النباتية للحليب وضمت:- حليب الصوياحيث يحتوي حليب الصويا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تشبه حليب الألبان كما أنه خالي من الكوليسترول وقليل الدهون المشبعة.- حليب اللوزيحتوي على سعرات حرارية أقل من حليب الألبان والذي قد يكون مفضلا لدى البالغين الذين يحاولون إنقاص الوزن.- حليب الكاجويتميز حليب الكاجو بطعمه وملمسه الكريمي والذي قد يفضله البعض على حليب اللوز كونه يحتوي أيضا على نسبة عالية من فيتامين هـ بالإضافة إلى امتلاكه لسعرات حرارية منخفضة ويتناسب بشكل جيد مع النظام الغذائي النباتي.- حليب الأرزعلى الرغم من أن حليب الأرز يعتبر اختيار جيد إذا كانت هناك حساسية تجاه منتجات الألبان أو المكسرات أو منتجات الصويا إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية لذلك قد لا يكون مناسب لمن يتبع نظام غذائي هدفه التحكم في السعرات الحرارية.