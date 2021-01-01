3 طرق لأسرع رجيم لإنقاص الوزن عن طريق «الخيار»



رجيم رجيم

عند بدء رحلة إنقاص الوزن، نبحث جميعًا عن خيارات يمكن أن تساعدنا في إنقاص الوزن بسرعة، في عجلة من أمرنا لتحقيق الهدف، غالبًا ما نقع في اتباع نظام غذائي مبتكر، والذي يظهر بالتأكيد نتائج رائعة في البداية، ولكن بعد فترة، ستستعيد كل الوزن الذي فقدته.



يعتبر الخيار من الثمار التي تملأ البطن وبالتالي تساعد على تقليل كمية الطعام التي يتناولها الشخص، ويحتوي على مضادات الأكسدة، مما يقلل من نسبة الإصابة بأمراض مزمنة، و يحتوي أيضاً على مضادات الالتهاب التي تحمي الإنسان من بعض الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري.



يعتبر "رجيم الخيار"، هو نظام غذائي قصير المدى يعتمد بشكل أساسي على تناول الخيار كوجبة خفيفة ما بين الوجبات الثلاثة الرئيسية، أو كوجبة رئيسية خلال اليوم، بجانب الخيار، هناك أنواع قليلة من الأطعمة المسموحة والتي تكون غنية بالبروتين مثل البيض، الدجاج، الأسماك، ويوصي باستبدال معظم الأطعمة بالخيار، مما يجعله من أنواع الرجيم القاسية وغير المتنوعة.

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رجيم الخياريمكن تطبيق هذا النظام الغذائي لمدة 7-14 يوماً لفقدان الوزن من 7-14 كيلوجراماً، على أن يتم خسارة كيلو واحد كل يوم، مع العلم، أن هذا النظام قصير المدى بمعنى أنه يستحيل تجربته على المدى الطويل وإلا وقع الإنسان في دائرة الأمراض التي لا حصر لها.الخيار أساسي في الوجباتقد تندهش من عدم وجود قواعد أو أساسيات خاصة بهذا النظام الغذائي، فهو يعتمد على تناول الخيار في معظم الوجبات، متى شَعرت بالجوع.وهناك بعض العناصر التي يمكن إضافتها للنظام الغذائي وهي:1- البروتينات: يمكنك إضافة كمية قليلة جداً من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، اللحوم الخالية من الدهون، الدجاج الخالي من الجلد، الأسماك، الجبن القريش، الزبادي.2- الفواكه والخضروات الطازجة: بشرط أن تبقى عند الحد الأدنى، من أمثلتها: الطماطم، السبانخ، الكرفس.3- الكربوهيدرات: المتمثلة في الأرز البني، البطاطس، خبز القمح.4- الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون.5- الأطعمة الواجب تجنبها مع حمية الخيار:في حين أن النظام لا يتطلب تجنب أي أطعمة محددة، فهو يوصي باستبدال معظم الأطعمة بالخيار، إلا أننا حرصنا على تقديم قائمة من التعليمات الواجب اتباعها من أجل إنجاح حمية الخيار، وهي كما يلي:- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل: الحلويات والصودا.- لا يفضل القلي العميق في طهي البروتين المسموح به في النظام، حيث إن الشوي هو أفضل طريقة لتذويب كافة الدهون الموجودة في اللحوم والدجاج والأسماك.- الابتعاد عن الفواكه السكرية مثل المانجو.لذلك نقدم لكم قائمة بمحتويات حمية الخيار لمدة 3 أيام وخطة الوجبات التي يفضل استبدالها بثمرة الخيار إليك القائمة اليومية لوجبات كل يوم على حدة:- اليوم الأولالفطار: عدد 2 بيض مسلوق + طبق من الخياروجبة خفيفة: عدد 2 ثمرة خيارالغداء: طبقة سلطة خيار + زبادي بعصير الليمونوجبة خفيفة: عدد 2 ثمرة خيارالعشاء: قطعة من الدجاج المشوي + أرز بني + خيار- اليوم الثانيالفطار: عصير خيار مخلوط بتفاح أخضر وسبانخوجبة خفيفة: عدد 1 ثمرة خيار + عدد قليل من اللوزالغداء: عدد 1 ثمرة خيار + شرائح من الجبن القريش + 1 برتقالةوجبة خفيفة: شاي أخضرالعشاء: جبن قريش + خيار- اليوم الثالث من حمية الخيار:الفطار: خبز محمص + الجبن القريش أو النستو + عدد 1 ثمرة خياروجبة خفيفة: عدد 2 ثمرة خيارالغداء: سلطة الخيار والطماطم وزيت الزيتونوجبة خفيفة: عدد 1 ثمرة تفاح أخضرالعشاء: سمك السالمون المشوي + عدد 1 ثمرة خيارفي نهاية الأمر، قد يؤدي اتباع نظام رجيم الخيار إلى إنقاص الوزن 7 كيلو خلال 7 أيام، إلا أنه لا ينصح بإنقاص الوزن السريع.فوائد الخيار لإنقاص الوزنيعتبر أكثر الأنظمة الغذائية نجاحاً في إنقاص الوزن، هي الحمية التي تعتمد على تقليل السعرات الحرارية أكبر قدر ممكن، مع تجنب تناول كميات كبيرة من النشويات والسكريات.والجدير بالذكر أن الخيار يعد من الثمرات ذات السعرات الحرارية المنخفضة جداً، فهو يحتوي على 14 سعراً حرارياً فقط في الشريحة الواحدة.بحيث تحتوي ثمرة واحدة من الخيار المقشر على 24 سعراً حرارياً، في حين الخيار غير المقشر يحتوي على 45 سعراً حرارياً.كل هذه الأرقام لا تتعدى 1? من السعرات الحرارية المسموح بها داخل أي نظام غذائي لخسارة الوزن.ومن ثم يصبح الخيار غير مفيد للصحة العامة فحسب، بل يساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن وبالتالي يعد إضافة مميزة وجيدة جداً داخل الأنظمة الغذائية.تناول الخيار على مدار اليوم، هذا بجانب التنوع المحدود للطعام خلال مدة الحمية، إلا أن للخيار فوائد عديدة جداً -من أهمها خسارة الوزن- بالإضافة إلى ما يلي:يحتوي الخيار على نسبة 96? من الماء، مما يزيد من ترطيب الجسم.وهذا ما يجعله مرطباً طبيعياً جداً للبشرة، كما أنه يستخدم في العناية بالبشرة لتهدئة الجلد وتقليل التورم والتهيج من خلال وضع شرائح الخيار على المكان المحدد.وأثبتت الدراسات الطبية قدرة الخيار على خفض مستويات السكر في الدم وعدم تزايد مخاطر الإصابة بمرض السكري.يقي الخيار من الإمساك نظراً لاحتوائه على كمية مناسبة من الألياف والمياه.تلك الألياف تساعد أيضاً على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي الوقاية من مشاكل وأمراض القلب والأوعية الدموية.يحتوي الخيار على بعض الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، من بينها "فيتامين ك" الذي يساعد على تخثر الدم وتحسين امتصاص الكالسيوم، مما يُدعم العظام.حماية الإنسان من سرطان القولون والمستقيم، وهذا نتيجة لاحتواء ثمرة الخيار على العناصر الغذائية ذات الطعم المُر والمعروفة باسم "كوكور بيتاسين"، حيث تساعد تلك العناصر على منع الخلايا السرطانية من التكاثر.