أسعار البيض السبت 24 ديسمبر



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 ، حالة استقرار وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي :



سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 74.5 جنيه في حين يتراوح سعره للمستهلك 78 جنيهًا حسب المنطقه



وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالى 74.5 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 78 جنيهًا حسب المنطقة.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 76 جنيه بالمزرعة و يباع بسعر 80 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقه .كما اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذ ثابت و 30 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع ، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائيه بالمنافذ المتحركه في الميادين العامه و بأسعار تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 الي 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسعار وتنفيذ لمبادره الرئيس السيسي لمحاربه الغلاء.