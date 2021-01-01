نصائح صحية لتجنب تقلصات الساق في الليل

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تشنجات الساق في توقيت غير مناسب، تتميز بانقباض عضلي حاد يمكن أن يستمر من عدة ثوان إلى دقائق، نتيجة انكماش مفاجئ على عضلة واحدة أو أكثر وتشعر المصابة بعدم الراحة، ودائماً ما يأتي نتيجة الإفراط في الحركة أثناء النوم وعادة ما تؤثر على ربلة الساق والقدم، على الرغم من أنها يمكن أن تصطدم أيضًا بأوتار الركبة.



غالبًا ما يُنظر إلى التشنج العضلي على أنه تقلص مفاجئ وغير إرادي أو تشنج لواحدة أو أكثر من عضلاتك، في حين أن أي عضلة أو مجموعة عضلية يمكن أن تتأثر، فإن عضلات أسفل الساق والقدم تكون أكثر عرضة للتشنج، نقلآ عن موقع "sportskeeda".



قد تكون قادرًا على رؤية كتلة صلبة من العضلات أو الأنسجة تحت الجلد حيث يتم عزل الألم أو الشعور بها، يمكن أن تحدث تقلصات العضلات والتشنجات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل وفي معظم الحالات تكون غير ضارة بشكل عام وعادة ما تحل نفسها أو يمكن علاجها بإجراءات بسيطة للرعاية الذاتية.

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خلال فترة التشنج، يمكن أن يكون الألم شديدًا جدًا وعادة ما تصبح المنطقة المعنية غير متحركة مؤقتًا حتى يمر التشنج.أسباب تقلصات الساق بالليل:تشمل الأسباب المحتملة لتشنجات الساق، والتي تسمى أيضًا تشنجات الساق الليلية، وضع الجلوس السيئ ، إرهاق العضلات ، والجلوس لفترة طويلة، كذلك تعاني النساء الحوامل والأشخاص من الفئات العمرية الأكبر من هذه المشكلة.الأشخاص الذين يتناولون أدوية مثل مدرات البول يتعرضون أكثر لتشنجات الساق، غالبًا ما يمكن الخلط بين متلازمة تململ الساق وتقلصات الساق ، لكنهما مختلفان، في متلازمة تململ الساق، تحتاج إلى استشارة طبيب مختص.الأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب السكري والفشل الكلوي معرضون أيضًا لتشنجات الساق في الليل، بشكل عام ، في هذه الحالات ، يكونون على دراية بالموقف من قبل الطبيب.إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لتجنب تقلصات الساق في الليل:1- شدي رجليكِ :يمكنكِ اتباع روتين تمدد لساقيكِ لفك أوتار الركبة الساق ، مما قد يقلل من تواتر تقلصات الساق أثناء الليل.2- التمرين:يمكنك قضاء بضع دقائق خلال اليوم لممارسة الرياضة من التركيز على الجزء السفلي من جسمكِ ، مثل ركوب الدراجة الثابتة في صالة الألعاب الرياضية، سيقوي ذلك العضلات مما يساعد في تجنب التشنجات.3- الأحذية المناسبة:من المهم اختيار الأحذية الداعمة، خاصةً إذا كنت تشارك في أي رياضة، قد يتسبب الاختيار السيئ للأحذية في مزيد من المشاكل للساقين.4- وضع النوم المناسب :تجنبي النوم في الأوضاع التي قد تؤدي إلى تقلصات في الساق، مثل عندما تكون قدميكِ بزاوية لأسفل، يجب أن تحاولي النوم على ظهركِ مع وضع رأسكِ وركبتيكِ على الوسادة جيدًا.