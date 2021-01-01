الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

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الدخان يغطي سماء مدينة نصر


دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب التي اندلعت أسفل أحد الكباري بالفرب من فرع النادي الأهلي بـ مدينة نصر.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع أسفل أحد الكباري بمدينة نصر، مما أدى إلى صعود ألسنة اللهب إلى السماء، وتسبب ذلك في حدوث تكدس مروري بين السيارات.

وكان اندلع حريق هائل أسفل أحد الكباري بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وسط جهود من رجال الإطفاء لإخماده.

البداية، عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق أسفر الكوبري الكائن بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، فتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، للتعامل مع النيران وإخمادها.

رجال الإطفاء يواصلون العمل
ومازال رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران، خاصة مع ارتفاع ألسنة النيران.

المصدر: elbalad

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