الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب التي اندلعت أسفل أحد الكباري بالفرب من فرع النادي الأهلي بـ مدينة نصر.
وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع أسفل أحد الكباري بمدينة نصر، مما أدى إلى صعود ألسنة اللهب إلى السماء، وتسبب ذلك في حدوث تكدس مروري بين السيارات.
وكان اندلع حريق هائل أسفل أحد الكباري بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وسط جهود من رجال الإطفاء لإخماده.
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