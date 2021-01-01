الصورة الأولى .. لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

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صورة الخبر: حريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر
حريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر


يرصد موقع صدى حريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري بـ مدينة نصر.

وكان شب في الساعات الأولى من صباح اليوم حريق أسفل أحد الكباري بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وسط جهود من رجال الإطفاء لإخماده.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق أسفر الكوبري الكائن بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، فتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، للتعامل مع النيران وإخمادها.

رجال الإطفاء يواصلون العمل


ومازال رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران، خاصة مع ارتفاع ألسنة النيران.

المصدر: elbalad

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