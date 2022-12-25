الإفتاء تعلن عن موعد أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ



شهر جمادى الآخرة شهر جمادى الآخرة

استطلعت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الجمعة 23 ديسمبر الجارى، هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هجريا، وذلك من خلال الرؤية الشرعية عقب صلاة المغرب.







هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هـ



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ووفقا لدار الإفتاء فإن غداً السبت هو المتمم لشهر جمادى الأولى، ويوم الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ، الموافق الـ 25 ديسمبر الجاري.ويولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 18 ظهراً بتوقيت القاهرة ليوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1444هـ الموافق 23 ديسمبر 2022 (يوم الرؤية).ووفقا للحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية، يُلاحَظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في القاهرة وفى مكة المكرمة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـدقيقة واحدة، وفي القاهرة بـ 4 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1 - 5 دقائق) فيما عدا توشكا التي يغرب فيها القمر مع غروب الشمس.أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 - 14 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومقديشيو وجيزان وعدن حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 13 دقيقة)، وفي جاكرتا يغرب القمر مع غروب الشمس.وبذلك يكون غدا السبت 24 ديسمبر الجاري هو المتمم لشهـر جمادى الأولى 1444هـ، وتكون غُرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 25/12/2022م.