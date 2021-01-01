«الكورونا» تضرب الصين من جديد وانتشار متحورات جديدة

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أشار تقرير لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن الصين ستشهد أكثر من مليون حالة إصابة كورونا يوميا، ومن المتوقع أن تصل ذروة التفشي في يناير ومارس المقبلين العام القادم بتسجيل 3.7 مليون و4.2 مليون حالة يوميا، على التوالي بحسب التقرير



كما دعت إدارة الصحة الصينية السلطات الإقليمية بتحليل العينات بشكل منظم للفيروس والإبلاغ عن النتائج، لتحديد أي متغيرات جديدة، تتعلق بأحدث تفش، كما طلبت الإدارة من المسؤولين الإقليميين اختيار 3 مستشفيات، في كل من 3 مدن لجمع عينات لـ15 إصابة، 10 منها خطيرة وحصر جميع الوفيات أسبوعيا، وسوف تصدر النتائج خلال أسبوع، بعد تحليل العينات، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».



كما أبلغت السلطات الصحية في الصين عن آلاف من حالات الإصابة بكوفيد يوميا، بينما يشير تقرير لمعهد «إيرفينيتي» البحثي ومقره لندن إلى أنه ربما يكون هناك مليون حالة إصابة يوميا وأكثر من 5 آلاف حالة وفاة.