الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي .. نادي الأسير الفلسطيني يكشف عن عددهم

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الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 29 أسيرة مازلن يقبعن في معتقل «الدامون»، من بينهن الطفلتان نفوذ حماد وزمزم القواسمة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت، اليوم، عن الأسيرتين ياسمين جابر من القدس المحتلة، ودينا جرادات من جنين، بعد انتهاء مدة الحبس.

وذكر نادي الأسير أن الأسيرة جابر أمضت 30 شهرًا، فيما أمضت الأسيرة جرادات 4 شهور ونصف الشهر في معتقلات الاحتلال.

وأشار نادي الأسير إلى أن أقدم الأسيرات في معتقلات الاحتلال، اليوم، هي الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ عام 2015، ومحكوم عليها بالسّجن لمدة 15 عامًا، في حين أعلى الأحكام صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات وشاتيلا عياد، المحكومتين بالسّجن (16) عاما، مشيرا إلى أن غالبية الأسيرات المحكومات بأحكام عالية هن من القدس المحتلة.

وأوضح النادي، في بيان، أن من بين الأسيرات، الأسيرتان شروق البدن ورغد الفني، المعتقلتين إداريا.

كما أن 6 أسيرات اعتقلن وهن جريحات، ومن أصعب الحالات بينهن الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من تشوهات حادة بعد تعرضها لحروق خطيرة أصابت 60% من جسدها، جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار أسطوانة غاز داخل سيارتها، فيما أكد نادي الأسير أن من بين الأسيرات 6 أمهات.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية

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