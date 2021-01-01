فيديو .. كرّ وفرّ بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس



اشتباكات الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد اشتباكات الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق الأكراد في موقع إطلاق النار في باريس.



وفي وقت سابق، تجمع عشرات الأكراد في موقع إطلاق النار، حيث قامت الشرطة بتطويق المكان في الجادة العاشرة في باريس.



ولقي 3 أشخاص حتفهم بعد أن أصيبوا يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس، وفق النيابة العامة التي أكدت إصابة 3 أشخاص بجروح .

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قالت رئيسة بلدية الدائرة العاشرة في باريس للصحفيين إن حادث إطلاق النار كان في مركز كردي محلى.وقالت رئيسة البلدية ألكسندرا كوردبرد إن «إطلاق النار وقع في مركز للجالية الكردية في شارع دونجان وكذلك في مطعم يواجه المركز الكردي ومحل لتصفيف الشعر».قال ديفيد أنديك، وهو محام لمركز الجالية الكردية، لـ«رويترز» إن القتلى الثلاثة في إطلاق النار الذي وقع في باريس، هم من أفراد الجالية الكردية بالمنطقة.وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكيو، اليوم الجمعة، إن إطلاق نار وقع قرب مركز للجالية الكردية في العاصمة الفرنسية، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، مضيفة أن المهاجم المشتبه به الذي تم اعتقاله معروف لدى السلطات.وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية أن الرجل الذي اعتقل في حادث إطلاق نار في باريس، اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص معروف للسلطات الفرنسية وهاجم مخيما للمهاجرين قبل عام.وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكيو إن السلطات ستفحص أي جانب عنصري محتمل وراء إطلاق النار.