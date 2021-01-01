هتوفر فلوسك .. طريقة عمل الطحينة في البيت



طريقة عمل الطحينة في البيت طريقة عمل الطحينة في البيت

طريقة عمل الطحينة، بدلا من شراءها جاهزة من الحيل والوسائل التي أصبحت تلجأ لها الكثير من ستات البيوت حتى توفر في الميزانية، وتحارب الغلاء أيضا، وكذلك وسيلة جيدة للحفاظ على صحة افراد الأسرة؛ لأن الطحينة التي تباع في المحلات في الغالب يضاف لها المواد الحافظة الضارة بالصحة، مما يقلل من قيمتها الغذائية، إلى جانب أن أسعار الطحينة ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مع تراجع جودتها في الكثير من الأنواع.







سر عمل الطحينة الجاهزة

وتعد الطحينة من الأطعمة التي تستخدمها الكثير من ستات البيوت في الكثير من الأكلات، ولذلك طريقة عمل الطحينة في البيت؛ ستتيح لها أن تضيفها بكل سهولة إلى السلطات، ومع السندوتشات، وفي عمل بابا غنوج، وتعد الطحينة من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، فهي تمد الجسم بالطاقة.

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وحتى يمكنك الاستمتاع بألذ طحينة، مع جودة عالية وطعم مميز، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل الطحينة الخام في البيت، وبأقل التكاليف.مقادير عمل الطحينةكوب سمسمكوب دقيقكوب الا ربع زيتخطوات عمل الطحينة الجاهزةيتم تنقية السمسم جيدا، ثم يقلب في قلاية ضد الالتصاق، حتى تشمين رائحته فقط.اطحنى السمسم في مطحنة التوابل، ثم أضيفي الدقيق والزيت.ضعي الخليط في الخلاط، مع خلطه جيدا، مع الانتباه للقوام، بحيث ألا يكون غليظا أو خفيفا.وفي السطور التالية، نقدم طريقة أخرى؛ لعمل الطحينة في البيت؛ بأقل التكاليف، فيمكنك عمل مقدار حوالي 2 كيلو من الطحينة، بتكلفة لا تتجاوز الـ30 جنيها.مكونات عمل الطحينة:ربع كيلو سمسم أبيض بدون تحميص3 كوب من الدقيقكوب من السوداني المقشر (حوالي 125 جرام)كوب ونصف من الزيتطريقة عمل الطحينة:يوضع السمسم الأبيض على طاسة على النار، حتى يسخنيوضع الدقيق على النار، للتخلص مما فيه من رطوبة.يطحن السمسم، حتى يتحول إلى عجينةيوضع الفول السوداني على النار، للتخلص من الرطوبة فقط، ولا يصل لمرحلة التحميص.يطحن الفول السوداني جيدا في الطحان.نضيف الفول السوداني على السمسم.في الخلاط، نضع القليل من الزيت مع كمية من الفول السوادني المخلوط بالسمسم، وكمية من الدقيق، ويخلط الخليط جيدا.نستمر في إضافة المكونات تدريجيا، مع الخلط الجيد، حتى ننتهي من جميع المكونات.طريقة عمل سلطة الطحينةبعد أن تعلمتي طريقة عمل الطحينة الخام بنفسك، يمكنك الآن صنع أجمل وألذ طبق سلطة طحينة، والذي يمكنك تقديمه مع القرنبيط المقلي المقرمش، أو الفول والطعمية، أو الكبدة بالردة، وكذلك مع المشاوي بشكل عام، ومع الأسماك كذلك.سر سلطة الطحينة زي المحلاتضعي القليل من الطحينة في بولة عميقة، وأضيفي لها ملح وكمون، وفص ثوم مفروم، مع إضافة ملعقة خل، وامزجيهم جيدا.ضيفي الدقيق تدريجيا، مع القليل من الماء، مع الخفق الجيد، حتى تحصلي على القوام المطلوب.