للحصول على مكياج ثابت .. اتبعي هذه النصائح



مكياج ثابت مكياج ثابت

ثبات المكياج من الأمور التى تهتم بها العديد من الفتيات خاصة عند مكوثهن فى العمل فترات طويلة، لذا تبحث الفتيات عن طرق تثبيت المكياج لأطول فترة ممكنة.







وتقول خبيرة التجميل نادين عصام، تقع معظم الفتيات في مشكلة عدم قدرتهم على تثبيت المكياج بعد استخدامه على البشرة، ولكن يوجد هناك بعض الخطوات التي عند اتباعها يمكن الحصول على مكياج ثابت طوال اليوم.

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وأضافت “نادين”، يجب اختيار منظف وجه يناسب البشرة، فمن الأفضل أن يوضع المكياج على بشرة نظيفة ومنتعشة، ويفضل استخدام الغسول الكريمي إذا كانت البشرة جافة ليساعد على ترطيبها وتنظيفها، أما إذا كانت البشرة دهنية فيجب استخدام غسول على هيئة جل أو رغوة، هذا سيساعد على إزالة الدهون على البشرة.وتابعت، تتجاهل الكثير من الفتيات استخدام التونر بعد غسل الوجه مباشرة، رغم أنها تعتبر خطوة هامة من روتين العناية بجمال البشرة؛ لأن التونر يساعد في التخلص من أي خلايا جلد ميتة أو بقايا للمكياج.وأوضحت نادين عصام من أهم الخطوات الأساسية التي يجب الالتزام بها، حتى لو لم يكن لوضع مكياج ثابت هي ترطيب البشرة جيدًا، سواء بشرب الماء وتناول الخضراوات أو وضع الكريمات وتناول الفيتامينات التي تحتاجها البشرة، كما يعتبر البرايمر من أهم الخطوات التي يجب الالتزام بها عند التخطيط لوضع مكياج ثابت، وذلك لأنه يعمل على تثبيته لأكبر فترة بالإضافة الى أنه يعمل على إخفاء العيوب.ونصحت نادين، بوضع كريم أساس بإسفنجة، لأنها تساعد على أن تمتص البشرة الكريم، وعدم تموجه، كما أنها تجعل الجلد يظهر بشكل متساوٍ وتلغي العيوب، وتساعد في تصغير مسام البشرة، كما يجب وضع البودرة المضغوطة خاصة عند وضع كريم الأساس، حيث تساعد في الحصول على مظهر غير لامع والتحكم في إفراز البشرة للزيوت الطبيعية، وتظهرها وكأنها بمظهر منتعش.