الطفل الرغاي.. نصائح مهمة تساعدك في التعامل معه

الطفل الثرثار أو بمعنى أدق “الرغاي”، مشكلة تعانى منها أمهات كثيرات وتجهل بعض الأمهات طرق التعامل الصحيح مع هذا النوع من الأطفال.
وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي وأسري، يعتبر الرغي نوع من أنواع الذكاء الإجتماعي علي الأم أن تنميها في طفلها إن وجدت ولا تعتبرها سلوكا مزعجا تسعي للتخلص منه، فالطفل كثير الكلام أكثر ثقة في نفسه من الطفل قليل التحدث ويمتلك مهارات قيادية تؤهله في المستقبل إلي التفوق في العديد من المجالات.
وأضافت “ولاء”، أن الطفل الرغاي سريع الملاحظة ولديه قدرة كبيرة علي التركيز وملاحظة الأحداث من حوله مما يجعله يمتلك حصيلة كبيرة من المعلومات وفي الأغلب يحصل عليها من أفلام الكرتون واستخدامه المفرط لليوتيوب، فالطفل، يوصف بأنه ثرثار ورغاي عند زيادة معدلات التحدث بسرعة في فترة زمنية قصيرة، والدخول من موضوع إلى آخر في فترة وجيزة، كذلك الاستئثار بالحديث في التجمعات سواء في المدرسة أو مع الأسرة.
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