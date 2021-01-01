الطفل الرغاي.. نصائح مهمة تساعدك في التعامل معه



الطفل الرغاي الطفل الرغاي

الطفل الثرثار أو بمعنى أدق “الرغاي”، مشكلة تعانى منها أمهات كثيرات وتجهل بعض الأمهات طرق التعامل الصحيح مع هذا النوع من الأطفال.



وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي وأسري، يعتبر الرغي نوع من أنواع الذكاء الإجتماعي علي الأم أن تنميها في طفلها إن وجدت ولا تعتبرها سلوكا مزعجا تسعي للتخلص منه، فالطفل كثير الكلام أكثر ثقة في نفسه من الطفل قليل التحدث ويمتلك مهارات قيادية تؤهله في المستقبل إلي التفوق في العديد من المجالات.



وأضافت “ولاء”، أن الطفل الرغاي سريع الملاحظة ولديه قدرة كبيرة علي التركيز وملاحظة الأحداث من حوله مما يجعله يمتلك حصيلة كبيرة من المعلومات وفي الأغلب يحصل عليها من أفلام الكرتون واستخدامه المفرط لليوتيوب، فالطفل، يوصف بأنه ثرثار ورغاي عند زيادة معدلات التحدث بسرعة في فترة زمنية قصيرة، والدخول من موضوع إلى آخر في فترة وجيزة، كذلك الاستئثار بالحديث في التجمعات سواء في المدرسة أو مع الأسرة.

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وعن كيفية التعامل مع الطفل الرغاي، قالت ولاء يحيى، أنه على الأم أن تستثمر تلك السلوك وتحوله من سلوك مزعج إلى ايجابي عن طريق التوظيف وتشجيع الطفل على المشاركة في الأنشطة مثل الخطابة ومسابقات إلقاء الشعر وسرد القصص، وأنشطة الغناء والتمثيل.وأضافت الإستشاري النفسي، أن الرغي أو كثرة الكلام من الممكن أن يكونوا سلوك مكتسب من أحد الوالدين لذا يجب الإنتباه لسلوكياتنا أمام أطفالنا، علي سبيل المثال تحدث أحد الوالدين في الهاتف لفترة طويلة أمام الطفل مما يدفع الطفل في بعض الأحيان إلى تقليد الأب أو الأم.وتابعت، أنه يجب تربية الطفل من البداية علي آداب الحديث، من حيث متي يتحدث، ومتي يتوقف عن الكلام، وعدم مقاطعة الآخرين مما يحد من سلوك الثرثرة، واخيرا الثرثرة أو كثرة الكلام يرتبط ارتباط وثيق بالمرحلة العمرية للطفل خاصة في عمر الثلات سنوات الأولى من عمره وهي مرحلة الاستكشاف والفضول من قبل الاطفال.