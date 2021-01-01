أعراض صباحية تشير لأعراض الإصابة بالسكري

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الإصابة بالسكري

يطلق على مرض السكري اسم القاتل الصامت، حيث إنه يؤثر على الأداء العام للجسم، ويتسبب في العديد من المضاعفات الخطيرة التي تؤدي إلى مشاكل القلب وتلف الكلى، وبعض الإصابات التي تتعلق بصحة العين وسلامة الرؤية، وفي هذا السياق نستعرض أبرز أعراض مرض السكري التي لا يمكن ظهورها إلا في مراحل متأخرة، والتي يمكن اكتشافها من خلال بعض المشكلات الصحية الأخرى، وذلك وفقًا بما جاء بموقع تايمز أوف إنديا.

الأعراض الصباحية لمرض السكري
قال الدكتور بي إم مكار أخصائي أمراض السكري: قد تكون أعراض الإصابة بالسكري دقيقة للغاية، ومن الصعب تمييزها عن غيرها، ويصبح من الضروري التعرف على العلامات المصاحبة للمرض، وخاصة أن الكثير منا لا يدرك أن أجسامنا تنتج علامات تحذير في الصباح تشير إلى خطر الإصابة بالسكر، والتي يمكن أن تساعد في تحديد مستويات السكر في الدم.

جفاف الفم
يعد جفاف الفم من أبرز العلامات التحذيرية التي تشير إلى الإصابة بمرض السكري، ويظهر هذا العرض لدى بعض الأشخاص في الصباح، فإذا كنت تعاني من جفاف الفم أو تشعر بالعطش الشديد بعد الاستيقاظ في كثير من الأحيان، فاعتبر هذا الأمر تنبيها لمرض السكري وقم بفحص مستويات السكر في الدم على الفور.

الغثيان
يعد الشعور بالغثيان عقب الاستيقاظ مباشرة، من الإشارات التي تحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقد يحدث ذلك نتيجة لمضاعفات مرض السكري.

رؤية ضبابية
إذا أصبت برؤية ضبابية عند الاستيقاظ في الصباح، فيجب عليك التحقق بسرعة من مستويات السكر في الدم، حيث يتسبب مرض السكر أحيانًا في تضخم عدسة العين، مما قد يؤدي إلى رؤية ضبابية، ومن الممكن أن تتغير شكل عدسة العين وتصبح الرؤية ضبابية، في حالة ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفي حالة استقرار مستويات السكر في تعود الرؤية إلى طبيعتها.

أعراض أخرى تنذر بخطر الإصابة بالسكري
• الشعور بالارتباك والتعب.

• خدر القدمين عند الاستيقاظ.
• الإغماء وفقدان الوعي.

المصدر: موقع تايمز أوف إنديا

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