عادة يومية تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

توصل باحثون من جامعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن عدد خطوات المشي اليومية يمكن أن تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50% لدى كبار السن.
ووجدت أماندا بالوش الأستاذة المساعدة في علم الحركة، أن الأشخاص البالغين الذين تزداد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يمشون ما بين 6000 و8000 خطوة في اليوم الواحد، يقللون من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكر والنوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية والسكتات الدماغية، وذلك بنسبة من 40 إلى 50%، مقارنة بالأشخاص الذين يمشون حوالي 2000 خطوة خلال اليوم.
وقالت أماندا بالوش، تعليقًا على نتائج الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Circulation: توصلنا إلى لدى من يسير فوق 6000 خطوة خطرًا أقل للإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وذلك من خلال متابعة الأشخاص المشاركين في الدراسة على مدار 6 سنوات، وجاء ذلك وفقًا لما نشر بشبكة سكاي نيوز.
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