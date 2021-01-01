عادة يومية تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية



صحة القلب والأوعية الدموية صحة القلب والأوعية الدموية

توصل باحثون من جامعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن عدد خطوات المشي اليومية يمكن أن تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50% لدى كبار السن.



ووجدت أماندا بالوش الأستاذة المساعدة في علم الحركة، أن الأشخاص البالغين الذين تزداد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يمشون ما بين 6000 و8000 خطوة في اليوم الواحد، يقللون من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكر والنوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية والسكتات الدماغية، وذلك بنسبة من 40 إلى 50%، مقارنة بالأشخاص الذين يمشون حوالي 2000 خطوة خلال اليوم.



وقالت أماندا بالوش، تعليقًا على نتائج الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Circulation: توصلنا إلى لدى من يسير فوق 6000 خطوة خطرًا أقل للإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وذلك من خلال متابعة الأشخاص المشاركين في الدراسة على مدار 6 سنوات، وجاء ذلك وفقًا لما نشر بشبكة سكاي نيوز.

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ليس هناك علاقة بسرعة المشي وأمراض القلبوأشارت بالوش، إلى أنه تمت مراجعة بيانات ما يقرب من 5000 شخص في أوقات مختلف خلال فترة إجراء الدراسة، وتم التوصل إلى أن 6000 خطوة يوميًا تعمل بشكل كبير على تقليل فرص الوفاة المبكرة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والجلطات، مشيرةً إلى عدم وجود علاقة بين سرعة المشي وهذه الأمراض.