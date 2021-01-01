تعرف علي الخرافات المتعلقة بالوسواس القهري.. والحقيقة

الوسواس القهري تمامًا مثل مرض السكرى أو ضغط الدم، حيث من الممكن أن يكون وراثيًا أو بسبب وجود بعض المشاكل في بعض أجزاء الدماغ، وينتشر العديد من الخرافات حول الوسواس القهري.
ما هو الوسواس القهري؟
اضطراب الوسواس القهري هو اضطراب نفسي شائع يصيب حوالي 2 إلى 3.3 % من سكان العالم، يشعر الأشخاص المصابون به بالحاجة القهرية إلى القيام بأنشطة أو أفعال معينة، ويشعرون بـ نمط من الأفكار أو المخاوف غير المرغوب فيها، إذا حاولوا تجاهل فعل تلك الأفعال
يعاني المريض من قلق شديد أو ذعر، لا يهدأ حتي يقوم بفعل تلك الأشياء، قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالوسواس القهري عدتًا، مخاوف متعلقة بـ الإصابة بالعدوى أو الرغبة في ترتيب الأمور، حيث يمكن رؤية مرضى الوسواس القهري وهم يقومون بتنظيف وغسل الأشياء بشكل متكرر، أو التحقق مما إذا كان الباب مغلقًا أم لا، قد يتبعون روتينًا صارمًا في حياتهم.
بعض الخرافات المتعلقة بالوسواس القهري
لا يفهم الكثير من الناس هذا الاضطراب بشكل صحيح، ويشعرون بأنه يؤثر على الأشخاص الذين لديهم مشكلات عقلية، لذلك سنكشف حقيقة بعض الخرافات في السطور التالية، وذلك وفقًا لموقع هندوستان تايمز.
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