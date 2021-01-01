تعرف علي الخرافات المتعلقة بالوسواس القهري.. والحقيقة



الوسواس القهري الوسواس القهري

الوسواس القهري تمامًا مثل مرض السكرى أو ضغط الدم، حيث من الممكن أن يكون وراثيًا أو بسبب وجود بعض المشاكل في بعض أجزاء الدماغ، وينتشر العديد من الخرافات حول الوسواس القهري.



ما هو الوسواس القهري؟

اضطراب الوسواس القهري هو اضطراب نفسي شائع يصيب حوالي 2 إلى 3.3 % من سكان العالم، يشعر الأشخاص المصابون به بالحاجة القهرية إلى القيام بأنشطة أو أفعال معينة، ويشعرون بـ نمط من الأفكار أو المخاوف غير المرغوب فيها، إذا حاولوا تجاهل فعل تلك الأفعال

يعاني المريض من قلق شديد أو ذعر، لا يهدأ حتي يقوم بفعل تلك الأشياء، قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالوسواس القهري عدتًا، مخاوف متعلقة بـ الإصابة بالعدوى أو الرغبة في ترتيب الأمور، حيث يمكن رؤية مرضى الوسواس القهري وهم يقومون بتنظيف وغسل الأشياء بشكل متكرر، أو التحقق مما إذا كان الباب مغلقًا أم لا، قد يتبعون روتينًا صارمًا في حياتهم.



بعض الخرافات المتعلقة بالوسواس القهري

لا يفهم الكثير من الناس هذا الاضطراب بشكل صحيح، ويشعرون بأنه يؤثر على الأشخاص الذين لديهم مشكلات عقلية، لذلك سنكشف حقيقة بعض الخرافات في السطور التالية، وذلك وفقًا لموقع هندوستان تايمز.

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الخرافة: اضطراب الوسواس القهري مرض عقلي فقط.الحقيقة: يقول الخبراء أن الوسواس القهري كمرض السكري أو ضغط الدم، يعتمد بشكل كبير على جينات أو تاريخ العائلي، وفي بعض الحالات قد ينتج عن نقص بعض الهرمونات في العقل.الخرافة: الوسواس القهري اضطراب غير شائع يؤثر بشكل رئيسي على فئة قليلة من الناس.الحقيقة: حوالي 2 إلى 3.3 % من سكان العالم يصابون بالوسواس القهري في مرحلة ما، كما أن الوسواس القهري هو رابع أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا في جميع أنحاء العالم.الخرافة: يمكن التغلب على الوسواس القهري بـ قوة الإرادة دون الحاجة لطبيبالحقيقة: لا يمكن ذلك، فهل يمكن التغلب على مرض السكري فقط، عن طريق التخلص من الكربوهيدرات، أو العلاج من ارتفاع ضغط الدم، عن طريق التخلص من الملح الشائع من الطعام، لذلك يجب على المريض الذهاب إلى مختص ليصف له علاج لحالته.الخرافة: الوسواس القهري لا يمكن علاجه.الحقيقة: يوجد علاج للوسواس القهري، ويبدأ العلاج بتأكيد التشخيص، ويمكن للاستشارات والجلسات النفسية أن تعالج المريض، حيث ينصح الطبيب المعالج المريض، بإتباع بعض الإرشادات والقيام ببعض تمارين الاسترخاء، وقد يلجأ البعض إلى الأدوية من فئة مضادات الاكتئاب والقلق في العلاج للوسواس القهري.