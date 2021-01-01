الأرصاد : استمرار انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار



انخفاض في درجات الحرارة انخفاض في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، متوقعة أنه خلال الساعات القادمة يستمر سقوط الأمطار بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على المناطق الشمالية، ويصاحبها سقوط أمطار.



وأضافت غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن الأمطار التي سنشهدها خلال الـ48 ساعة المقبلة، ستكون خفيفة ومتوسطة على مدن القناة وخليج السويس، ومع يوم الأحد ستتقدم الأمطار بشكل أكثر للمناطق الداخلية وتصل لبعض المناطق لمحافظات القاهرة".



انخفاض درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: "بدأنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل في فصل الشتاء، بسبب تكاثر وجود السحب التي تحجب أشعة الشمس وهو ما يساعد على الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة".

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ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل، على أن نشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات الليل والفترات المتأخرة، حيث تكون درجة الحرارة ما بين 13 و15 درجة مئوية".وشهدت الساعات الماضية سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من البلاد، حيث شهدت الإسكندرية أمطار متفاوتة في الشدة، كما شهدت دمنهور، وطما بسوهاج، مارينا الساحل الشمالي، سقوط أمطار والتي تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.