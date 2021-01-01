رئيس الباطن السعودي يهاجم إدارة الأهلي بسبب أفشة



أفشة أفشة

كشف ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن السعودي، أخر تطورات المفاوضات مع إدارة النادي الأهلي لضم محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



أول تعليق من رئيس الباطن السعودي على مفاوضاته لضم أفشة

وقال الهويدي في أول تعليق له عبر تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: اليوم رجعت إلى السعودية قادمًا من القاهرة، بعدما تواجدت في مصر خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تقديم عرض للنادي الأهلي، لضم لاعبه محمد مجدي أفشة.



قرار تاريخي في الأهلي بشأن احتراف محمد مجدي أفشة | أهلي أونلاين

محمد مجدي أفشة



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وأضاف: قدمت عرضا ماديا لا يحلم به المسئولين في النادي الأهلي، مقابل ضم اللاعب على سبيل الإعارة، لكن فوجئت بعدم تقدير من قبل نادي بحجم الأهلي، كيف أرسل عرض رسمي الشهر الجاري بتاريخ 9 -12، ولم يتم الرد عليه من الأهلي، سواء بالسلب أو الإيجاب.وواصل: النادي الأهلي لم يتعامل باحترافية نهائيًا، وكان من الواجب الرد علينا بالرفض أو القبول، هذا الأمر لا يمكن أن يحدث من نادي درجة رابعة، فما بالك نادي بحجم الأهلي.رئيس الباطن السعودي: كنا أنهينا الاتفاق مع أفشة ووكيلهوأتم: كنا أنهينا الاتفاق مع محمد مجدي أفشة ووكيله وأخذنا موافقتهما، لكن لم يرد الأهلي على عرضنا الرسمي منذ 9 - 12.