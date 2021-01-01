رئيس الباطن السعودي يهاجم إدارة الأهلي بسبب أفشة

كشف ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن السعودي، أخر تطورات المفاوضات مع إدارة النادي الأهلي لضم محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
أول تعليق من رئيس الباطن السعودي على مفاوضاته لضم أفشة
وقال الهويدي في أول تعليق له عبر تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: اليوم رجعت إلى السعودية قادمًا من القاهرة، بعدما تواجدت في مصر خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تقديم عرض للنادي الأهلي، لضم لاعبه محمد مجدي أفشة.
قرار تاريخي في الأهلي بشأن احتراف محمد مجدي أفشة | أهلي أونلاين
محمد مجدي أفشة
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