الأهلي يرد على هجوم رئيس الباطن بعد فشل صفقة أفشة



رئيس الباطن السعودي رئيس الباطن السعودي

رد عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي، على التصريحات المنسوبة لناصر الهويدي، رئيس الباطن السعودي، بعد فشل صفقة إعارة محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الفريق الأحمر.



وكان أفشة قريبًا من الانتقال إلى صفوف الباطن على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، غير أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي.



ونُسبت تصريحات للهويدي هاجم فيها تعامل الأهلي، حيث قال "قدمت عرضًا لا يحلم به مسؤولو الأهلي لضم اللاعب على سبيل الإعارة، لكني فوجئت بعدم تقدير، كيف أرسل عرضًا رسميًا يوم 9 ديسمبر، ولا يتم الرد عليه سواء بالسلب أو الإيجاب؟".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف "هذا الأمر لا يمكن أن يحدث من نادٍ درجة رابعة".وقال القيعي، في تصريحات عبر قناة ناديه، "سأوضح كل ما حدث بخصوص هذا الأمر، الباطن أرسل لنا خطابًا يستفسر عن إمكانية استعارة أفشة دون أي تفاصيل أخرى، ثم تواصل معنا عبر الهاتف أحد المفوضين من النادي السعودي".وأكمل "الأهلي احتاج وقتًا لدراسة موقفه من إعارة أفشة إلى الباطن، المفاوضات كانت شفوية بيننا ومفوض النادي السعودي، دون خطابات رسمية، وفي النهاية لم نتوصل لاتفاق".وتابع القيعي "مفوض الباطن أبلغ الأهلي بأن ناصر الهويدي لم يتحدث بسوء عن النادي".واختتم "كفاكم عبثًا بعلاقة الأهلي مع الأندية، لن نقبل ما نُشر على لسان رئيس الباطن، إذا كان قد قال هذه التصريحات فعلًا فهذا ردنا عليه، ولو العكس فهذا يعني أن هناك من يريد إفساد علاقة الأهلي مع باقي الأندية".