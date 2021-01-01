فيديو .. سيول جارفة تجتاح مكة المكرمة



سيول جارفة تجتاح مكة المكرمة سيول جارفة تجتاح مكة المكرمة

شهدت منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الجمعة، سيولا جارفة أغرقت مناطق المدينة وجرفت السيارات في الشوارع،.



ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من غرق محافظة جدة بمياه الأمطار، حيث شهد العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية.



وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مكة، حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.

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https://twitter.com/i/status/1606170084485079042