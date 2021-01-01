تطلق لافا الهندية هاتفا مميزا لمحدودي الدخل

أعلنت شركة لافا موبايل Lava Mobile الصينية، عن أحدث جهاز لها للسوق الهندي، حيث يأتي Lava X3 (2022) ضمن هواتف الفئة الاقتصادية للشركة.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف لافا الجديد Lava X3 بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.53 بوصة، وبدقة HD +، ويتميز الهاتف الاقتصادي بواجهة زجاجية وظهر مصنوع من البلاستيك، تبلغ إبعاده 164.6 x 75.8 x 9.2 ملميتر، ويزن 210 جرام.
سعر ومواصفات Lava X3 (2022)
ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف Lava X3 (2022)، على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل إلى جانب وحدة VGA لتصوير بيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.
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