تطلق لافا الهندية هاتفا مميزا لمحدودي الدخل

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أعلنت شركة لافا موبايل Lava Mobile الصينية، عن أحدث جهاز لها للسوق الهندي، حيث يأتي Lava X3 (2022) ضمن هواتف الفئة الاقتصادية للشركة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف لافا الجديد Lava X3 بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.53 بوصة، وبدقة HD +، ويتميز الهاتف الاقتصادي بواجهة زجاجية وظهر مصنوع من البلاستيك، تبلغ إبعاده 164.6 x 75.8 x 9.2 ملميتر، ويزن 210 جرام.



سعر ومواصفات Lava X3 (2022)

ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف Lava X3 (2022)، على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل إلى جانب وحدة VGA لتصوير بيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

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ويحزم هاتف لافا Lava X3 (2022)، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، عبر منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد 12 Go.ويحتوي هاتف لافا الجديد أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وكما يدعم تقنية الغاء قفل الجهاز بواسطة معرف الوجه ويحتوي على مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.ويأتي هاتف لافا Lava X3 (2022) باللوان الأسود والأخضر والأزرق، ويباع في السوق الهندي مقابل سعر يبدأ من 84 دولار (أي ما يعادل 2079 جنيه مصري)، في تكوين ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3 جيجابايت و 32 جيجا بايت، وستبدأ المبيعات المفتوحة في الهند يوم 27 ديسمبر.