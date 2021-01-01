تقدم موتورولا هاتف Moto G53 للأسواق العالمية برقاقة معالج مختلفة



Moto G53 Moto G53

تستعد شركة موتورولا قريباً لإطلاق إصدارها المتوسط من الهواتف الذكية Moto G53 برقاقة معالج مختلفة عن النموذج الخاص بالسوق الصيني.



انطلق هاتف Moto G53 في السوق الصيني مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، التي تدعم إتصال الهاتف بشبكات 5G، واليوم أكدت أحدث التسريبات على أن الإصدار الخاص بالأسواق العالمية يأتي ببعض التغييرات.



وتعد أهم التغييرات المميزة للإصدار الخاص بالأسواق العالمية في رقاقة المعالج، حيث يأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية برقاقة Snapdragon 4 Gen 1.

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من جانب أخر يأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Moto G53 بترقية في الشاشة حيث يضم شاشة OLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz، على عكس النموذج الخاص بالسوق الصيني المميز بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD+.ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويضم الهاتف كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.أيضاً يضم Moto G53 بطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.