تقدم موتورولا هاتف Moto G53 للأسواق العالمية برقاقة معالج مختلفة

تستعد شركة موتورولا قريباً لإطلاق إصدارها المتوسط من الهواتف الذكية Moto G53 برقاقة معالج مختلفة عن النموذج الخاص بالسوق الصيني.
انطلق هاتف Moto G53 في السوق الصيني مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، التي تدعم إتصال الهاتف بشبكات 5G، واليوم أكدت أحدث التسريبات على أن الإصدار الخاص بالأسواق العالمية يأتي ببعض التغييرات.
وتعد أهم التغييرات المميزة للإصدار الخاص بالأسواق العالمية في رقاقة المعالج، حيث يأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية برقاقة Snapdragon 4 Gen 1.
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