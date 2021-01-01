ينطلق هاتف Honor X5 برقاقة معالج Helio G25 ونظام Android 12 Go

أعلنت شركة Honor عن هاتف Honor X5 وهو أحدث إصدار من هواتف Honor منخفضة التكلفة، والذي يأتي برقاقة معالج Helio G25 ونظام تشغيل Android 12 Go.
يتميز هاتف Honor X5 بحجم شاشة 6.5 إنش، وجودة عرض HD+، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.
من جانب أخر يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G25 مع كرت شاشة PowerVR GE8320، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.
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