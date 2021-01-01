ينطلق هاتف Honor X5 برقاقة معالج Helio G25 ونظام Android 12 Go

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صورة الخبر: Honor X5
Honor X5

أعلنت شركة Honor عن هاتف Honor X5 وهو أحدث إصدار من هواتف Honor منخفضة التكلفة، والذي يأتي برقاقة معالج Helio G25 ونظام تشغيل Android 12 Go.

يتميز هاتف Honor X5 بحجم شاشة 6.5 إنش، وجودة عرض HD+، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio G25 مع كرت شاشة PowerVR GE8320، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً ينطلق هاتف Honor X5 بنظام تشغيل Android 12 Go.

وللشحن يأتي الهاتف بمنفذ micro USB، كما يضم مدخل سماعة 3.5مم، ويدعم VoLTE، وWiFi، والبلوتوث، كما يدعم اثنان من شرائح SIM.

أيضاً يتوفر Honor X5 بألوان البرتقالي، والأزرق إلى جانب اللون الأسود، على أن ينطلق في بعض الأسواق بسعر 99 يورو.

المصدر: بوابه المتميز

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