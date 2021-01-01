تعلن Vivo عن هواتف Vivo S16e وS16 وأيضاً S16 Pro في السوق الصيني

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قدمت Vivo سلسلة هواتف Vivo S16 بشكل رسمي في السوق الصيني والتي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار Vivo S16e وأيضاً Vivo S16 Pro.



تنطلق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Vivo S16 بنفس لغة التصميم مع بعض التغييرات الطفيفة في المواصفات.



كما تأتي الكاميرة الخلفية في هواتف S16 بتصميم مستطيل، أيضاً تدعم الشركة الإصدارات الثلاثة بشاشة AMOLED مميزة بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

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ويتميز Vivo S16e بحجم شاشة 6.62 إنش بتصميم مسطح، بينما يأتي إصداري Vivo S16 وVivo S16 Pro بتصميم منحني في الشاشة المميزة بحجم 6.78 إنش، كما يتوسط الشاشة في الإصدارات الثلاثة ثقب لمستشعر سيلفي.وفي إعدادات الكاميرة يأتي Vivo S16e بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ويأتي مستشعر macro الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.من جانب أخر يأتي هاتف Vivo S16 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.ويضم إصدار Pro مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 12 ميحا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، مع كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.ويدعم Vivo S16e رقاقة معالج Exynos 1080، بينما تقدم Vivo هاتف S16 برقاقة Snapdragon 870، ويضم إصدار Pro رقاقة Dimensity 8200.وينطلق الإصدارات الثلاثة بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت في أعلى نموذج.كما تدعم الشركة الإصدارات الثلاثة من سلسلة S16 بقدرة بطارية 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أيضاً تنطلق الهواتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة OriginOS 3.0.أسعار هواتف Vivo S16سعر Vivo S16e يبدأ من 300 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايتسعر Vivo S16 يبدأ من 358 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايتسعر Vivo S16 Pro يبدأ من 472 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.