تظهر تويوتا تندرا GR سبورت الرياضية بالشكل التخيلي



تويوتا تندرا GR تويوتا تندرا GR

تويوتا مهتمة جداً هذه الأعوام بطرح إصدارات GR رياضية لمعظم موديلاتها، إذ رأينا هذه الإصدارات الجذابة لسوبرا وGR86 وكورولا ولاندكروزر، والآن يتساؤل البعض عن احتمالات تطوير إصدار GR سبورت لموديل تندرا 2024 الجديد كلياً؟



وبالفعل نرى تصميماً تخيلياً مرفقاً للشاحنة الرياضية من فريق Abimelec Design لما قد تبدو عليه فئة تندرا GR، وتبدو الشاحنة مشابهة لتويوتا تاكوما X Runner الأيقونية التي اشتهرت بأدائها وناقل الحركة اليدوي 6 سرعات ونظام التعليق الرياضي المنخفض.. لدرجة أن البعض اعتبرها أقرب لسيارة رياضية حقيقية بثوب الشاحنة.



قوة قد تصل إلى 500 حصان لتويوتا تندرا GR سبورت الجديدة

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هذه التعديلات الرياضية ستكون ممتازة وملائمة بشكل خاص لتندرا الجديدة مقارنة بتاكوما الحالية لفارق القوة بين الشاحنتين، إذ تعتمد تندرا على محرك 3.4 لتر 6 سلندر هايبرد بقوة ممتازة 437 حصان، وربما قد تحصل الشاحنة على محرك 4.0 لتر أكبر وأقوى لفئة GR، إما بالتوازي مع المحرك الكهربائي أو بالتخلي عنه، مع رفع القوة لحوالي 500 حصان.بالطبع ستحتاج الشاحنة لتحديثات ميكانيكية هامة لأنظمة التعليق والتوجيه وما إلى ذلك، إضافة إلى بعض التحديثات الجمالية الملائمة لهويتها الرياضية الجديدة، ربما بسقف جديد من ألياف الكربون، ومشتت هواء رياضي جديد ورفارف واسعة جريئة.للوقت الحالي لا توجد تلميحات رسمية حتى الآن من تويوتا عن تطوير شاحنة مشوقة كهذه، ولكن الأمر ممكن تماماً في ظل اهتمام تويوتا بطرح إصدارات رياضية لأبرز وأشهر موديلاتها.