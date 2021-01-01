تظهر تويوتا تندرا GR سبورت الرياضية بالشكل التخيلي

تويوتا مهتمة جداً هذه الأعوام بطرح إصدارات GR رياضية لمعظم موديلاتها، إذ رأينا هذه الإصدارات الجذابة لسوبرا وGR86 وكورولا ولاندكروزر، والآن يتساؤل البعض عن احتمالات تطوير إصدار GR سبورت لموديل تندرا 2024 الجديد كلياً؟
وبالفعل نرى تصميماً تخيلياً مرفقاً للشاحنة الرياضية من فريق Abimelec Design لما قد تبدو عليه فئة تندرا GR، وتبدو الشاحنة مشابهة لتويوتا تاكوما X Runner الأيقونية التي اشتهرت بأدائها وناقل الحركة اليدوي 6 سرعات ونظام التعليق الرياضي المنخفض.. لدرجة أن البعض اعتبرها أقرب لسيارة رياضية حقيقية بثوب الشاحنة.
قوة قد تصل إلى 500 حصان لتويوتا تندرا GR سبورت الجديدة
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