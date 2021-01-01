ينطلق جي ام سي كانيون 2023 الجيل الجديد في أمريكا والكشف عن الأسعار



جي ام سي كانيون 2023 جي ام سي كانيون 2023

طرحت جي ام سي شاحنة كانيون 2023 الفاخرة الجيل الجديد كلياً في السوق الأمريكي بأسعار تبدأ من 38 ألف دولار (142.5 ألف ريال) قبل الضرائب للفئة الأساسية، ما يجعلها أغلى بحوالي 7,300 دولار من شيفروليه كولورادو 2023 الجديدة.



سبب الفارق السعري بالطبع أن جي ام سي كانيون الجديدة أفخم بشكل ملحوظ، وتتوفر بمحرك 4 سلندر 2.7 لتر تيربو بقوة 314 حصان وعزم دوران 582 نيوتن متر، مقارنة بشيفروليه كولورادو الجديدة المزودة بمحرك 2.7 لتر بقوة 240 حصان وعزم 351 نيوتن متر للفئات الأساسية والمتوسطة.



فئة AT4X الجديدة للدروب الوعرة

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واستلمت جي ام سي كانيون 2023 نسخة AT4X جديدة للتضاريس الوعرة، وإصدار دينالي فاخر، مع لغة تصميم أكثر جراءة وقوة، بمقدمة عمودية تقريباً، وشبك أمامي بارز ومصابيح LED منقسمة ورفارف عضلية، وحصلت البيك أب على نظام تعليق مخصص للتضاريس الوعرة بشكل قياسي، مع إطارات 32 إنش قياسية، أو 33 إنش لفئة AT4X.وحصلت الشاحنة العضلية الفاخرة على صندوق خلفي قصير نسبياً، يدعم مقبس كهربائي 110 فولت، وبالانتقال للداخلية، نرى مواداً أعلى في الجودة، وتصميماً عصرياً، وتقنيات متطورة تشمل لوحة عدادات رقمية 8 إنش وشاشة ترفيهية 11.3 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي ونظام ملاحة جوجل.وتتميز فئة دينالي بلمسات جمالية خارجية حصرية بشبك أمامي بالكروم وجنوط 20 إنش خاصة بالفئة، وعتبات جانبية بالكروم كذلك، مع لوحة عدادات رقمية 11 إنش أكبر حجماً، ومقاعد جلدية يمكن تدفئتها وتهويتها وزخرفات خشبية فاخرة.