تقدم تسلا تعويضات إلى منتظري الحصول على سياراتها.. اكتشف الأسباب



تسلا تسلا

تقدم شركة السيارات الأمريكية تسلا تعويضات إلى المنتظرين لسياراتها لفترات طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية.



يمكن للعملاء الذين يشترون طرازًا جديدًا 3 أو طراز Y ويستلمون بحلول نهاية ديسمبر 2022 الحصول على خصم بقيمة 3750 دولارًا، ولا يشمل العرض الطراز S والطراز X.



وفقًا لـ Electrek، أفاد عملاء Tesla أن الشركة تحاول زيادة مبيعات السيارات الكهربائية قبل نهاية العام من خلال إضافة ما يصل إلى 10000 ميل مجاني من الشحن الفائق لجميع طرازاتها.

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ويشير الموقع الإخباري المتخصص في السيارات «Motor 1» أنه يتزايد إنتاج التصنيع في الولايات المتحدة، لذلك قد يكون الحافز مهمًا جدًا للشركة في عام 2023.