استدعاء شفروليه بولت مرة أخرى..بسبب مخاطر نشوب حريق..



شفروليه بولت شفروليه بولت

تواجه بعض طرازات شفروليه بولت EV الكهربائية طلب سحب طوعي من شركة جنرال موتورز، وأشارت الوثائق التي قدمتها الإدارة للسلامة المرورية على الطرق السريعة، بالولايات المتحدة (NHTSA)، أنه يجب على 111242 وحدة من هاتشباك الكهربائية العودة إلى التجار لإصلاح بعض الأجزاء وتركيبها.



وبحسب motor1، يعود كل ذلك لمنع خطر الحريق الذي ينطوي على أحزمة الأمان، إذ تكمن المشكلة في تصميم شدادات حزام الأمان في سيارة شفروليه بولت EV الكهربائية.



والتي، بناءً على تحقيق جنرال موتورز، يمكن أن تنتشر أثناء حادث سيارة وتتسبب في نشوب حريق بالقرب من منطقة العمود B.

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ففي بعض الحوادث التي كانت نتيجة انتشار شدادات حزام المقعد الأمامي، أدى العادم من المشدات المنتشرة إلى إشعال الألياف في سجادة الأرضية بالقرب من العمود B.لإصلاح المشكلة، سيقوم التجار بتركيب رقائق معدنية على السجادة بالقرب من عادم الشداد في سيارة شفروليه بولت EV الكهربائية.ستحتاج بعض المركبات أيضًا إلى تركيب غطاء شدادات، ويجب أن تمنع هذه الأجزاء الإضافية الاشتعال المذكور لمادة السجادة، وستكون هذه الخدمات مجانية.فيما أشارت جنرال موتورز إلى أن الوحدات المتأثرة هي طرازات من عام 2017 إلى عام 2023 سيارات شفروليه بولد EVs، تم تصنيعها بين 26 يوليو 2016 و25 أكتوبر 2022.وتجدر الإشارة إلى أن طرازات شفروليه بولت EUV تستخدم تصميمًا مختلفًا ولا تتأثر بهذا الاستدعاء الطوعي للسلامة.بينما هذه ليست أول عملية استدعاء لشفروليه بولت، ففي وقت سابق من هذا العام، تم استبدال حزم بطاريات Bolt EV وBolt EUV لعام 2017-2022 بسبب خطر نشوب حريق.