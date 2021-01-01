تكشف لقطات تجسس تفاصيل جديدة لـ «BMW X5» كروس أوفر



BMW X5 BMW X5

من المفترض أن تقترب سيارة BMW X5 التي تم تجديدها من الظهور لأول مرة، وسيعطي التحديث للطراز واجهات أمامية وخلفية جديدة وتغييرات أخرى للحفاظ على القدرة التنافسية للكروس أوفر.



ويغطي التمويه القليل جدًا تفاصيل التصميم المعدلة، حيث تظهر أحدث الصور أن BMW لا تزال تغطي تغييرات التصميم في الأمام والخلف.



وتُظهر الصور الجديدة النموذج وهو يرتدي ملصق «Hybrid Test Vehicle» على باب الراكب، ما يكشف عن مجموعة نقل الحركة الموجودة أسفلها.

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وبحسب motor1، لا يبدو هذا الطراز عالي الطاقة، فتظهر العجلات أصغر حجمًا، مع ذلك، يمكن أن يكون هذا المثال بديلًا عن X5 xDrive45e، الذي يجمع بين محرك العلامة التجارية سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع شاحن توربيني ومحرك كهربائي.وينتج هذا الإعداد 389 حصانًا (290 كيلووات) و443 رطل قدم (600 نيوتن متر) من عزم الدوران، بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن M60i يقترن بمحرك V8 بسعة 4.4 ليتر أكبر بكثير مع نظام هجين خفيف بقوة 48 فولت، والذي ينتج 530 حصان (389 كيلو وات) و553 رطل قدم (750 نيوتن متر) من عزم الدوران في X7 الأكبر .فيما سيجلس X5 M في الجزء العلوي من تشكيلة X5، والذي يجب أن يعود بقوة 617 حصان (560 كيلو وات) في طراز المنافسة.علاوةً على ذلك، سيحصل X5 على تصميم جديد، مع مصابيح أمامية أقل حجماً في المقدمة، وشبكة كلية معاد تصميمها، وتصميم رياضي ممتص للصدمات.في الخلف، ستقوم BMW بتعديل المصد وإعادة تصميم المصابيح الخلفية، أما في الداخل، ستتلقى BMW تحديثًا كبيرًا إلى حد ما للمقصورة، لتحل محل لوحة القيادة القديمة بنظام iDrive 8 الجديد بشاشة مزدوجة للشركة، والذي ينتشر في جميع أنحاء تشكيلة BMW.وغالبًا ما يتم ترك التصميمات الداخلية بمفردها أثناء تحديثات منتصف الدورة، لكن BMW تخالف هذا الاتجاه.كما من المتوقع وصول X5 المحدث إلى صالات العرض في الولايات المتحدة لعام 2024، رغم ذلك، لم تعلن شركة صناعة السيارات متى تخطط للكشف عن النموذج الذي تم تجديده، لكن من المتوقع ظهوره في أوائل العام المقبل.