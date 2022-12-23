سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 23-12-2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار
حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة 23-12-2022 على استقرار سعري الشراء والبيع، مقابل الجنيه، في أولى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الصادر لمتوسط أسعار الصرف الأخير، وصل إلى 24.67 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع، ويسعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر صرف العملة الخضراء، وفقا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك التجارى الدولى
قدر سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري بـ 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
شهد سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك سايب
سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري طرح بـ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر
أما سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، مقابل الجنيه المصري بلغ 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
و سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري عرض بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر العملة الخضراء في المصرف العربي الدولي
حقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك البركة
سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، أمام الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى
و سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري قدر بـ 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر العملة الخضراء في ميد بنك
شهد سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
طرح سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبى التجارى
بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وعرض سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.
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