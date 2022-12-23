سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 23-12-2022 مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار سعر الدولار

حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة 23-12-2022 على استقرار سعري الشراء والبيع، مقابل الجنيه، في أولى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبحسب تقرير «البنك المركزي المصري» الصادر لمتوسط أسعار الصرف الأخير، وصل إلى 24.67 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع، ويسعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر صرف العملة الخضراء، وفقا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.



سعر العملة الخضراء في البنك التجارى الدولى

قدر سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري بـ 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

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