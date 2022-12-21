أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

بلغت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 في مصر، منذ تعاملات النشاط الصباحي نحو 1710 جنيهات لعيار الذهب 21.



سعر جرام الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي، في بورصة نيويورك اليوم وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي:



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 57.79 دولار.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 50.56 دولار.وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 43.34 دولار.سعر جنيه الذهب اليوم في مصربلغ سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في السوق المحلية، 13680 جنيها، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.أسعار الذهب اليوم فى مصرسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر في منتصف التعاملات كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1954 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1710 جنيهات، وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1465 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1140 جنيهًا.سعر الذهب اليوم بالدولارسجل سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 1798.43 دولار.سعر الذهب اليوم في مصر- بيعسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1931 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1690 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1448 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1126 جنيهًا.