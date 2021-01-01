فجر الجمعة ..ذروة شهب الدبيات 2022..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد سماء الوطن العربي ذروة شهب الدبيات من منتصف ليل الخميس 22 ديسمبر وخلال الساعات إلى فجر الجمعة 23 ديسمبر؛ بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وهي آخر زخات الشهب هذه السنة 2022.

تعتبر الدبيات من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال) حيث يضرب ذلك الحطام الغلاف الجوي للأرض ويحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر.

يتوقع أن تصل الشهب ذروتها عند الساعة السادسة صباح الخميس ففي ذلك الوقت تكون نقطة إشعاعها عالية في السماء، وتنتج بين 5 إلى 10 شهب بالساعة في ظل ظروف مثالية وهذه السنة لن يكون لضوء القمر تأثير بالتزامن مع ذروة هذه الشهب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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