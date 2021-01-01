يدفع تطبيق جديد للمستخدمين مقابل بيانات هواتفهم الذكية

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تريد شركة جديدة أن تدفع للمستخدمين مقابل بيانات هواتفهم الذكية ، مع احتمال أن يكسب بعض الأشخاص آلاف الدولارات سنويًا إذا تخلوا عن الكثير من المعلومات .



يُطلق على التطبيق اسم Caden وهو مدعوم من جيري يانج رائد الإنترنت والمؤسس المشارك لشركة ياهو Yahoo، يساعد التطبيق المستخدمين على تنزيل بياناتهم من الخدمات والتطبيقات الأخرى ، سواء كانت أمازون أو Yelp ، ، يمكن للمستخدمين الذين يختارون مشاركة هذه البيانات كسب جزء من الإيرادات التي يولدها التطبيق منها.



تبحث صناعة الإعلان الرقمي التي تواجه بالفعل رياحًا معاكسة للركود ، عن طرق جديدة لتحقيق الدخل من بيانات المستهلك، أصبحت الأساليب التقليدية الآن أكثر صعوبة ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى سياسة خصوصية آبل APPLE التي تم تنفيذها العام الماضي والتي تتطلب من جميع التطبيقات طلب الإذن لتتبع المستخدمين ، وهو ما رفض الكثيرون منحه.

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صرحت الشركة على موقعها على الإنترنت: "نعتقد أن كل مواطن رقمي يجب أن يكون جزءًا من اقتصاد البيانات وأن يكون الشخص الذي يمكنه تحديد كيفية استخدام بياناتهم وماذا يريدون في المقابل".قالت "نحن مهووسون تمامًا بالخصوصية ، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن كل وظيفة ومنتج نقدمه يحمي الخصوصية ، لفترة."اضافت "أحد الخيارات هو تجميع البيانات وإخفاء هويتها ومشاركتها مع أطراف خارجية مقابل 5 دولارات إلى 20 دولارًا شهريًا، سيتم تحديد التعويض من خلال (درجة البيانات) بناءً على إجابات المستخدمين لأسئلة الاستطلاع الديموغرافي والخدمات التي يستخدمونها ، على سبيل المثال ، يمكن لأي شخص الموافقة على مشاركة تاريخ الرحلات الخاصة به حتى يتمكن المعلنون من إنشاء شرائح من الأشخاص مبلغًا معينًا - والذي قد يدفع في النهاية للمستهلكين ما يصل إلى 50 دولارًا شهريًا "تابعت" هناك خيار آخر يسمح للمعلنين باتخاذ إجراءات مباشرة بناءً على البيانات التي يجمعها Caden من المستخدمين".وأوضحت الشركة أن ذلك سيكون أكثر قيمة لمجموعة من المسوقين المختلفين ، لذلك يمكن أن يدر آلاف الدولارات سنويًا للمستخدمين المشاركين.