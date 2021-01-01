يدفع تطبيق جديد للمستخدمين مقابل بيانات هواتفهم الذكية

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تريد شركة جديدة أن تدفع للمستخدمين مقابل بيانات هواتفهم الذكية ، مع احتمال أن يكسب بعض الأشخاص آلاف الدولارات سنويًا إذا تخلوا عن الكثير من المعلومات .
يُطلق على التطبيق اسم Caden وهو مدعوم من جيري يانج رائد الإنترنت والمؤسس المشارك لشركة ياهو Yahoo، يساعد التطبيق المستخدمين على تنزيل بياناتهم من الخدمات والتطبيقات الأخرى ، سواء كانت أمازون أو Yelp ، ، يمكن للمستخدمين الذين يختارون مشاركة هذه البيانات كسب جزء من الإيرادات التي يولدها التطبيق منها.
تبحث صناعة الإعلان الرقمي التي تواجه بالفعل رياحًا معاكسة للركود ، عن طرق جديدة لتحقيق الدخل من بيانات المستهلك، أصبحت الأساليب التقليدية الآن أكثر صعوبة ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى سياسة خصوصية آبل APPLE التي تم تنفيذها العام الماضي والتي تتطلب من جميع التطبيقات طلب الإذن لتتبع المستخدمين ، وهو ما رفض الكثيرون منحه.
صرحت الشركة على موقعها على الإنترنت: "نعتقد أن كل مواطن رقمي يجب أن يكون جزءًا من اقتصاد البيانات وأن يكون الشخص الذي يمكنه تحديد كيفية استخدام بياناتهم وماذا يريدون في المقابل".
قالت "نحن مهووسون تمامًا بالخصوصية ، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن كل وظيفة ومنتج نقدمه يحمي الخصوصية ، لفترة."
اضافت "أحد الخيارات هو تجميع البيانات وإخفاء هويتها ومشاركتها مع أطراف خارجية مقابل 5 دولارات إلى 20 دولارًا شهريًا، سيتم تحديد التعويض من خلال (درجة البيانات) بناءً على إجابات المستخدمين لأسئلة الاستطلاع الديموغرافي والخدمات التي يستخدمونها ، على سبيل المثال ، يمكن لأي شخص الموافقة على مشاركة تاريخ الرحلات الخاصة به حتى يتمكن المعلنون من إنشاء شرائح من الأشخاص مبلغًا معينًا - والذي قد يدفع في النهاية للمستهلكين ما يصل إلى 50 دولارًا شهريًا "
تابعت" هناك خيار آخر يسمح للمعلنين باتخاذ إجراءات مباشرة بناءً على البيانات التي يجمعها Caden من المستخدمين".
وأوضحت الشركة أن ذلك سيكون أكثر قيمة لمجموعة من المسوقين المختلفين ، لذلك يمكن أن يدر آلاف الدولارات سنويًا للمستخدمين المشاركين.
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